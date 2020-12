Descubren nueva cepa de Coronavirus en Río de Janeiro

Una nueva cepa de Cronavirus fue descubierta en el estado de Río de Janeiro, Brasil. Según las autoridades sanitarias, la nueva cepa deriva del virus B.1.128 que ya circula en Brasil desde inicios del 2020.

Igual que las cepas mutadas que circulan en Reino Unido y África, no hay evidencias que la variante del virus descubierto en Río de Janeiro sea más mortal. Hasta este 23 de diciembre no se ha determinado si esta cepa es o no más contagiosa que la actual.

Por ahora no se ha informado que las cepas de Sars-CoV-2 que están apareciendo en el mundo reduzcan la efectividad de las vacunas que están comenzando a aplicarse, subrayan los investigadores.

Las muestras de 180 genomas de Sars-CoV-2 que circulan en el estado de Río de Janeiro fueron secuenciadas por el Laboratorio de Bioinformática del Laboratorio Nacional de Computación Científica (LNCC), en Petrópolis.

El equipo de científicos brasileños es liderado por Ana Tereza Vasconcelos. “De los 180 genomas, 38 tenían mutaciones que indican que se trata de una nueva cepa”, dijo.

De acuerdo con la coordinadora del equipo científico, el 60% de los genomas son del municipio de Río de Janeiro.