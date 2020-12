Desmienten a Ministro de Educación en Guárico

Gremios y sindicatos de educación en Guárico denuncian que es mentira que en la entidad se cuenten con escuelas productivas, en relación a la Expo Educación Productiva que se llevó a cabo este lunes 14 de diciembre, con presencia del Ministro Aristóbulo Istúriz y autoridades del estado.

Luis Medina, coordinador de la coalición magisterial del estado Guárico, desmintió a las autoridades de educación en relación a las escuela productivas.

“Señor Ministro, el reflejo de la escuela productiva en el Guárico no existe, eso fue un montaje netamente político y lo estamos denunciando públicamente porque en el Guárico ninguna de las escuelas está funcionando”.

Medina señaló que el Ministro no quiere realizar el aumento a los docentes porque el bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Venezuela le impide hacerlo. “Es su incapacidad ese tipo de repuesta que no da el aumento, no porque exista un bloqueo”.

“Sobre el aumento que usted rechaza al magisterio porque tiene un bloqueo, si usted no puede resolver eso, renuncie señor Ministro, porque está matando de hambre a todos los docentes de Venezuela”, indicó.

El sindicalista comentó que el sector se mantendrá en pie de lucha hasta lograr que los educadores se le reconozcan sus reivindicaciones salariales.

“Nosotros estamos pidiendo que este gobierno les resuelva el problema salarial a todos los trabajadores, especialmente a los docentes, porque de esta manera no está llevando a una protesta permanente”.

Docentes de varias escuelas llevaron lo que producen en la instituciones/ Foto: Cortesía

Docente enfrenta a Ministro

Por su parte, Eleuterio De La Rosa presidente del Colegio de Profesores del estado, felicitó a la docente que enfrentó al Ministro Istúriz, en la expo ferias donde exigió un aumento salarial al gremio.

“Queremos felicitar expresamente a la valiente docente que tuvo la gallardía de confrontar al ciudadano Ministro Aristóbulo Istúriz y las autoridades regionales y educativas”.

De La Rosa manifestó que la docente intentó conversar con el Ministro preguntándole cuándo iba a realizar un aumento a los docentes, porque el actual salario no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas.

“Esta docente confronta al Ministro por las pírricas condiciones salariales en la cuales subsiste el magisterio venezolano, no era la respuesta la que el Ministro debió dado a esta docente ni la forma en la cuales las autoridades intentaron desviar la atención del Ministro en esta actividad”.

El gremialista comentó que las autoridades desviaron la atención del Ministro para que no escuchara la demanda de la docente.

“Que por demás, sabemos que no existen tales escuelas productivas, todo fue un montaje político para exponer a nuestros docentes a la pandemia que tenemos”.

“Seguimos insistiendo, nuestros docentes se van mantener con paralización de actividades presenciales en todo el país”, finalizó diciendo De La Rosa.