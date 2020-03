Detienen a tres personas involucradas en intento de saqueo en Barcelona

View this post on Instagram

Estoy en la avenida principal de Barrio Sucre en Barcelona verificando cumplimiento de la cuarentena social y visitando el abasto que se pretendió saquear más temprano, aunque se llevaron varias cosas los comerciantes están tranquilos. Están implicados unos 15 sujetos, ya tres están capturados y estamos buscando al resto, todos serán debidamente castigados como manda la ley. Nuestro llamado siempre a la calma y no caer en las manipulaciones de quiénes quieren usar la emergencia con fines políticos.