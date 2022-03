Detuvieron al agresor de Stefany Hernández

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que este domingo 13 de marzo fue detenido el hombre que golpeó en la cara a la medallista Olímpica venezolana Stefany Hernández.

A través de Twitter Saab detalló que el agresor fue identificado como Robert Ordóñez Ángel, «quien será imputado por el delito de violencia física agravada».

Estefany Hernández denunció a través de su cuenta en Instagram que un hombre de seguridad la golpeó en la cara y el oído cuando compartía con amigos y amigas en el local Anónimo Restaurante, ubicado en Caracas.

«El dolor que siento desde anoche es intenso y preocupante por la lesión que me ocasionó, pero para eso ya me están atendiendo y confío que Todo va a pasar; lo que mas me duele es que sigamos siendo mujeres agredidas y objeto de todo tipo de violencias, por todo somos juzgadas, y más por el simplemente hecho de SER», escribió la ciclista ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río en 2016.