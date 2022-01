Día del maestro: “La paciencia es la base para educar”

La maestra Tibisay Torres del Colegio Fe y Alegría Variquisimeto, ubicado al oeste de Barquisimeto, estado Lara, expresó en el día del maestro, que «la paciencia es la base para educar.»

La docente de Fe y Alegría resaltó que lo vital para educar bien es la paciencia, cualidad que los maestros tienen más desarrollada. Entiende a aquellos padres que se les hace difícil mantenerla.

“Educar no es fácil, solo al que le gusta y que lo hace por vocación lo hace de corazón. No estamos pendientes de calificaciones, sino educar”, destacó.

Torres dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que aunque no es fácil, día a día implementan estrategias para que las clases lleguen a sus alumnos lo mejor posible. No solo vía online, sino también en el encuentro presencial para aquellos que no cuentan con la tecnología necesaria para una modalidad totalmente a distancia.

Educación en pandemia

La docente manifestó que la educación a distancia se les ha hecho cuesta arriba -no solo a los niños-, sino también a los docentes, pero aun así han salido adelante.

“Para nadie es un secreto que el colegio Fe y Alegría tiene una modalidad diferente para impartir las clases». Los directivos ejercen la función de motivar al personal constantemente para que den lo mejor de sus capacidades.

Asimismo, la docente manifestó que las clases presenciales las están provechando al máximo, respetando todas las medidas de bioseguridad, que no solo se hace responsable el docente, sino también el personal administrativo y obrero de la institución.

“Hoy día contamos con un sinfín de planificaciones que siempre están abiertas al cambio y la trasformación, al igual que como docentes estar diariamente actualizándonos los más posible”, aseguró

Aunque es nueva en Fe y Alegría, esta maestra tiene 22 años de experiencia como docente.

Por otro lado, Torres invitó a todos los padres y representantes a apoyar y ayudar a los niños a aprender por sus propios medios, las actividades que los maestros envían para que los objetivos que se quieren llegar sean con éxito.