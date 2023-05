Diosdado Cabello: las primarias no se pueden hacer sin el CNE

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, afirmó este lunes que las primarias de la oposición no se puede hacer sin el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Esa elección no se puede hace sin la participación del CNE. No hay forma de hacerlas sin la participación del CNE. No hay manera. ¿Cuál sería el registro? ¿Cómo van a contar? No tienen manera de hacerlo”, dijo Cabello en rueda de prensa.

Según Cabello, la presencia del CNE evitará que se inflen los resultados.

“Al ellos tener usar la estructura del CNE, se va a saber exactamente cuántos participaron, cuántos fueron los votos. No hay manera que lo multiplique por nada. Cada persona un voto, no cada persona 20 votos. Van a quedar en evidencia”, expresó.

No hay acuerdo

Los líderes de la oposición venezolana no se han puesto de acuerdo en cuanto a la participación del CNE en las primarias, aunque la gran mayoría de ellos opina en que sí es necesario que el ente rector haga parte del proceso.

Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, defendió la participación del CNE, pues aseguró que él no puede “negar el sistema automatizado que me hizo a mi gobernador”.

“Si decimos eso es porque no queremos ir a las presidenciales y eso es delicado”, opinó.

María Corina Machado, de Vente Venezuela, se opone a la participación del CNE porque las primarias opositoras no deberían tener “las condiciones del régimen”.

“La primaria no puede ser el proceso donde tú te calas las condiciones del régimen, sino el momento donde la sociedad sienta confianza para expresarse y unirse”, sentenció.

