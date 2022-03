Diputado denunció que 10 centros de salud en Guárico están críticos

Antonio Mugueza, diputado del Consejo Legislativo del estado Guárico, denunció la crisis en la que se encuentran 10 centros de salud en la entidad, después de un diagnóstico realizado ante las denuncias recibidas por parte de gremios y colegios en todo Guárico.

“La situación en el estado Guárico de salud pública se encuentra en crisis, no existen ambulancias en los centros hospitalarios, no hay agua por tuberías, no hay dotación de materiales medico quirúrgicos, ni medicinas o poca dotación, por autogestión se compra el material de limpieza en cada uno de estos municipios”.

Mugueza denunció el deterioro en el que se encuentran “los aires acondicionados por tubería están totalmente dañados, los ascensores deteriorados, lo que hemos visto es una salud en crisis en el estado Guárico”.

El legislador señaló que están levantado un informe que van a entregar a las autoridades regionales y a la subcomisión de la Asamblea Nacional sobre esta situación.

“Después de este recorrido, estamos elaborando un informe que lo vamos a consignar ante la autoridades competentes en materia de salud, ante la presidenta del Consejo Legislativo, ante el gobernador del estado Guárico, ante la subcomisión de la Asamblea Nacional y vicepresidencia de la república, en función de nuestras responsabilidades como legisladores”.

Mugueza destacó que han ido por toda la extensa geografía guariqueña visitando cada uno de los hospitales, CDI y ambulatorios comenzando por el hospital de Valle de La Pascua.

1-Hospital Zamora Arévalo en la parroquia Valle de la Pascua, municipio Infante.

2-Centro Diagnóstico Integral (CDI) del Socorro.

3- Centro Diagnóstico Integral de Chaguaramas.

4-Hospital William Lara en el municipio Pedro Zaraza.

5-Hospital Pedro del Corral ubicado en la parroquia Tucupido municipio José Feliz Ribas.

6-Hospital José Francisco Torrealba ubicado en la parroquia Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas.

7-Hospital Francisco Delgado ubicado en el municipio Miranda, parroquia Calabozo.

8- Centro Diagnóstico Integral de Calabozo.

9-Hospital José Francisco Rizquez ubicado en el municipio Mellado, parroquia el Sombrero.

10-Hospital Israel Ranuarez Balza en San Juan de los Morros, municipio Juan German Roscio

“Posteriormente vamos a continuar un trabajo en las instituciones educativas, instituciones deportivas, las instituciones de cultura que hacen vida aquí en el estado Guárico y estamos trabajando por el pueblo y para el pueblo”, manifestó Mugueza.