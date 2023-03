Docentes de Barquisimeto alegan que no cumplirán con un horario mosaico

Este jueves 16 de marzo, los docentes en Barquisimeto siguieron en actividades de calle por zonas parroquiales para ejercer presión al Estado y sean atendidas sus peticiones de mejoras salariales y la firma de la convención colectiva.

Uno de los puntos de concentración fue en El Obelisco en la que participaron docentes de diferentes instituciones que se encuentran al oeste de la ciudad.

El profesor Enson Torres declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que “nos mantenemos en agenda conflictiva lo que es el Colegio de Profesores, el Colegio de Licenciados en Educación, la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación, la Asociación de profesores de la UPEL y otros gremios aliados como salud y energía eléctrica que han estado apoyando nuestra propuesta de mejoras salariales y laborales”.

Torres agregó que, a pesar del llamado por parte del gobierno nacional a los docentes para trabajar con un horario mosaico y acudir dos días a dar clases, seguirán en su lucha por sus derechos laborales.

Ante esto, dijo que “no podemos hablar de dos días de clases porque lo que necesitamos un sueldo justo. Se hizo un llamado a no acatar este horario mosaico porque no vamos a estar en un centro de esclavitud ni seguir salvando al gobierno y tratando de decir a los alumnos que a través de la lucha no se consiguen sus justas reivindicaciones. Contaremos nuestro mensaje a los alumnos diciendo que luchando, conseguimos las reivindicaciones justas salariales y sociales”.

El profesor Enson Torres destacó que este viernes 17 de marzo se concentrarán todos los docentes con los delegados en una asamblea en la plaza Los Ilustres, en el centro de Barquisimeto.

Profesor Enson Torres. Video: Narayana Torres.

