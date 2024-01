Docentes de Guayana celebraron Día del Maestro con grafitazo para exigir salarios dignos

A propósito del Día del Maestro, este 15 de enero educadores de Ciudad Guayana alzaron su voz y organizaron un grafitazo en Alta Vista para exigir mejoras salariales.

Los educadores salieron bajo la consigna “salarios dignos ya” para exigir a las autoridades ofrecer respuestas ante la ola de protestas que han venido desarrollando desde el 09 de enero de 2023.

El gremio manifestó su inconformidad con la bonificación del salario, así como con el impago de beneficios como las cajas de ahorro y el servicio de HCM. Los educadores venezolanos perciben un ingreso de entre 130 a 400 bolívares, lo que representa menos de 10 dólares.

“Nosotros hoy Día del Educador no tenemos nada que celebrar. Es una fecha donde los docentes protestamos por nuestro salario. Estamos aquí haciéndole un llamado al gobierno nacional y a la ministra sobre el tema salarial y nuestro tercer contrato colectivo. Que se siente de una vez con los gremios a discutir contrato colectivo. Nosotros no tenemos calidad de vida. No solamente con el tema salarial, sino también con las instituciones que están en las peores condiciones: problema de luz, infraestructura, problemas de baños, maleza en las instituciones”, afirmó la secretaria del Colegio de Profesores del estado Bolívar, Aida González.

La gremialista también rechazó las aseveraciones del gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, quien informó a través de su programa radial que la educación era parte de los ejes centrales de su gestión.

“No es la prioridad del gobierno. Tienen el problema de la infraestructura. Lo que hacen son pañitos de agua tibia. Pintan la fachada, pero dentro de la institución se está en las peores condiciones. Deberían abocarse como debe ser a cada una de esas instituciones”, destacó González.

Docentes ofrecen tareas dirigidas y postres para sobrevivir

Al ser consultados, docentes afirmaron al equipo de Radio Fe y Alegría Noticias que la deserción profesional mantiene un índice alto. Asimismo, expresaron que todos tienen segundos empleos o hacen alguna otra actividad para poder subsistir.

“Devengo un sueldo de 185 bolívares por quincena. Escasamente me alcanza para adquirir dos o tres productos de la canasta alimentaria. En condiciones pésimas y paupérrimas está la institución ubicada en el centro de San Félix, que además es patrimonio nacional de la ciudad. La infraestructura de salones y baños está en estado crítico. Soy una madre con dos niños pequeños y he tenido que dar tareas dirigidas para poder sustentar a mi familia, también con mi madre que está a mi cargo. Me he visto complicada porque el salario que recibo no me sustenta”, expresó la docente Karen Salas, de la Unidad Educativa Nacional Antonio de Berrío.

A pesar del incremento que hizo el Ejecutivo nacional de las diferentes bonificaciones como cestaticke y bono de guerra, los docentes enfatizaron en que estos beneficios no fueron indexados al dólar, lo que ha hecho que pierdan gran parte de su poder adquisitivo.

“Tengo un salario quincenal de 190 bolívares. Eso no llega a 6 dólares. Soy madre soltera de tres niños y tengo una hija con cardiopatía. Con ese sueldo compro un mantequilla y pan. Yo vendo tortas por porción en mi comunidad. La infraestructura del colegio está fea. Por fuera la pintaron, pero por dentro está bien fea”, manifestó Siris Herrer, docente de la Unidad Educativa Bella Vista.

Personal jubilado y representantes dicen presente en la manifestación

Además de los educadores, en la manifestación hubo presencia de educadores jubilados, representantes y trabajadores de las empresas básicas, quienes acudieron para respaldar el llamado de emergencia del gremio.

“Estoy aquí apoyando la protesta de los maestros que están en todo su derecho de recibir un salario digno. Un salario que le alcance para mantener dignamente a su familia, dignamente como era antes. Un maestro era digno de su salario. ¿Cómo un maestro con ese salario va a tener fuerza y voluntad para educar a nuestros hijos?”, expresó Tibisay Rengel, representante.

“Nos quitaron a nuestros hijos. La parte socioeconómica. Aquí estamos en pie de lucha. ¿Qué más vamos a perder? Nos han quitado todo. El llamado es a la comunidad guayanesa para que nos unamos en una sola voz para reclamar lo que nos han quitado. Estamos en la indigencia. Nos pagan un bono que nadie nos pidió. Rechazo rotundamente ese pago a través del Sistema Patria. Quiero que paguen mi salario a través de mi banco”, alegó una docente jubilada.

En horas de la tarde de este 15 de enero, el presidente Nicolás Maduro informó que, a partir de este 1 de febrero, el ingreso mínimo integral tendrá un valor de 100 dólares indexados, reflejándose en un incremento del bono de guerra que pasa de 30 dólares a 60 dólares, mientras que el cestaticket permanece en 40 dólares.

Ninguno de estos aumentos tiene incidencia en la seguridad social de los trabajadores públicos por su modalidad de bonificación.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.