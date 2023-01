Docentes en Carabobo: “Estamos en las manos de Dios”

Con pancartas y cacerolas en mano, docentes de Carabobo se concentraron este lunes 9 de enero frente a la Escuela República del Perú, en Valencia, para exigir incremento salarial y mejores condiciones de trabajo.

La presidenta del Colegio de Profesores en la entidad, Zaida Silva, exigió al Ministerio de Educación la firma del contrato colectivo en beneficio de los profesionales. Denunció que no cuentan con seguro HCM, ni servicio funerario.

“Aquí hay docentes que no pueden asistir a los planteles por falta de pago para el transporte, no tenemos vestimenta, hay docentes y obreros que en vez de hacer tres comidas, hacen dos comidas. Exigimos nuestros derechos, la firma del contrato y que se nos pague el 280% que se nos debe de la contratación anterior”, manifestó.

Por su parte, Doris Flores, docente con 22 años de servicio, señaló que el gremio educativo no cuenta con seguridad social. Afirmó que se mantienen en las aulas de clase solo por vocación.

“Estamos enseñando a nuestros muchachos a luchar por sus derechos. Los educadores estamos en las manos de Dios, no tenemos salud, cuando se nos muere un familiar, no tenemos cómo responder. Antes el sueldo era mejor, tú podías resolver tu situación de vida, ahora no hay ni alimentación, ni vestido, ni vivienda, no tenemos seguro de nada, ni calidad de vida”, expresó.

El gremio de enfermería, trabajadores universitarios y representantes de organizaciones sindicales, respaldaron la protesta.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.