Docentes en Carabobo exigieron el cese de amenazas

Docentes protestaron en el municipio Los Guayos, del estado Carabobo, este martes 7 de marzo para exigir al gobierno nacional sueldos que les permitan vivir con dignidad y el cumplimiento de beneficios laborales.

La presidenta del Colegio de Profesores de Carabobo, Zaida Silva, manifestó que tras cumplirse 57 días del inicio de las protestas, las peticiones del gremio no han sido atendidas por las autoridades gubernamentales. Destacó que piden un sueldo que les permita cubrir la canasta básica, tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución.

“Para ir a las escuelas tenemos que pensar en un transporte y no lo tenemos. Nos exigen que vayamos a dar clase. Nosotros queremos a nuestros alumnos, tenemos profesión y vocación, pero con el estómago vacío, ni los alumnos, ni los maestros pueden impartir clases”, manifestó.

Protesta justificada

Mayi Castillo, representante, consideró que la protesta de los docentes está justificada porque para realizar su labor educativa, necesitan indexación salarial y los beneficios de ley.

“El gobierno tiene que invertir en la educación porque todos los profesionales pasan por las manos de un docente. Siento preocupación porque hay una docente que está dedicada, tiene vocación, pero no puede ir a enseñar a mi hijo, sabiendo que en su nevera no tiene nada. No puede ir a enseñar a mi hijo, dedicarle ese amor a los números, porque tiene la preocupación de que va a salir de aquí y no tiene qué comer”, expresó.

Déficit de docentes superior al 40%

Por su parte, el coordinador de la coalición sindical de Carabobo, Juan Tortolero, indicó que el déficit de docentes en las escuelas es superior a 40%. Además, denunció el deterioro de los planteles educativos en materia de infraestructura y fallas en servicios básicos como agua y electricidad.

Los maestros también pidieron al patrono el cese de las amenazas y sanciones para quienes deciden salir a las calles a exigir sus derechos.

