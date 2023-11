Para Dora Dávila, doctora en historia e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), la actual disputa por el Esequibo entre los gobiernos de Venezuela y Guyana se deriva de un “problema de identidad” que, según ella, no ha sido expuesto ni explicado como debe ser.

“No nos han enseñado a tener una propiedad territorial en términos de identidad de lo que es la nación, de lo que es el territorio y lo que somos nosotros como venezolanos (…) Es un problema muy profundo que no se refleja en los libros de texto como una educación inicial, de lo que debemos de hacer nosotros como integrantes de una nación muchísimo más compleja de lo que se plantea en términos de un referendo”, dijo en el programa De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias.

La doctora Dávila afirmó que el conflicto entre Venezuela y Guyana se ha invisibilizado desde hace años porque como sociedad se tiene poca formación sobre el territorio, además de que, para lo complejo que es el tema, en términos educativos no ha habido una secuencia de participación sobre lo que es el territorio, no solo en la parte oriental del país sino en sus diferentes fronteras.

“Y en los libros de texto no ha habido secuencia, ni un modo de enseñar esta secuencia histórica de los territorios venezolanos. Allí está lo más grave de todo. Esto se convierte en un tema político. La consulta que se va a hacer no tiene ningún sentido en la medida que en los libros de texto y educación se haya perdido la idea de lo que es una zona en reclamación”, agregó Dávila.

Afirmó que hay mucha desinformación en cuestiones básicas, por lo cual “la gente termina teniendo muy poca atención ante un problema que desconocen, que es un problema serio”.

Dolores en términos históricos

“En temas de territorio venezolano tenemos muchos dolores en términos históricos; y en esos dolores tenemos un gran desconocimiento que hace que el sentido de pertenencia y de identidad nos aleje”, aseguró Dávila. A su juicio, en lugar de conocer cuál es el problema, las personas se terminan alejando.

“Cuando hablamos en términos del Esequibo hay una pena en términos emocionales, porque sentimos que es territorio que lo hemos perdido en muchos sentidos, porque es un territorio que no se ha poblado y poblar implica dominar”, explicó.

“Y allí está el sentimiento de pena que nosotros tenemos por el desconocimiento y porque no se ha hecho el seguimiento en términos educativos. No se trata de generar una política de referéndum que va en términos muy ideológicos”, insistió. “Ni con un referéndum ni con nada vamos a recuperarlo en la medida que no tengamos un sentido de pertenencia, de conocer mínimamente lo que puede haber ahí”, sentenció.

