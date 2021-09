Dos meses sin luz en el barrio Doña Marta de Barquisimeto

Se explotó un transformador hace más de 60 días y la Corporación Eléctrica Nacional todavía no da respuesta a las más de 150 familias afectadas que están sin luz en el barrio Doña Marta de Barquisimeto.

Radio Fe y Alegría Noticias se fue hasta la comunidad y constató que además de apagón prolongado, en el barrio tampoco hay agua. Además, falla la señal telefónica y en todas las viviendas reportan escasez de gas doméstico.

Sin luz en el barrio Doña Marta

La señora Yanitza Rodríguez dijo que se les ha hecho difícil estar sin luz en el barrio Doña Marta.

«Nos dicen que tenemos que esperar que firmen la orden para entregar los transformadores y nada. Nos tienen de aquí para allá», relató.

Sin aguas servidas

La vecina Dulce María Jiménez declaró que hay un problema con las cloacas. «Tenemos un proyecto y no se nos ha solucionado». Los tres sectores de la comunidad Doña Marta no tiene una red de aguas servidas desde que construyeron las viviendas.

El agua potable también tampoco llega. Hay familias que no tienen dinero para comprar el camión cisterna y piden prestado para poder llenar los tanques.

Sin gas

De igual forma, el gas no llega por tuberías y los cilindros no los venden a las familias constantemente. «Como no hay luz, estamos cocinando con leña y hay gente enferma», solo vende una bombona por casa. El humo de los fogones improvisados ha generado enfermedades respiratorias en niños y personas mayores.

En el barrio Doña Marta y los sectores Brisas del Parque y Che Guevara a la Crisis Humanitaria Compleja trasciende al discurso político. En estos sectores de Barquisimeto falta lo más básico para vivir dignamente. El derecho a la comunicación también está vulnerado, la señal telefónica tampoco existe.