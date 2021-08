Dos meses tienen dañadas las doce cavas de la morgue de Machiques

Dos meses dañadas tienen las 12 cavas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Machiques de Perijá en el estado Zulia, situación que atenta contra la preservación de los cadáveres que son ingresados a este lugar.

La información fue aportada a Radio Fe y Alegría Noticias, este 18 de agosto, por trabajadores de la morgue de esta zona fronteriza, quienes aseguran estar laborando en pésimas condiciones.

Uno de los denunciantes, quien prefirió reservar su nombre por seguridad y por temor a represalias, explicó que en la morgue también están dañados los aires acondicionados, lo que dificulta aún más la conservación de los cuerpos.

“La medicatura forense está totalmente abandonada y olvidada por parte de las autoridades responsables, no contar con las herramientas necesarias para el arreglo de los cadáveres y para complicar la situación desde hace dos meses las doce cavas están dañadas”, dentalló el trabajador.

A la problemática se suma la falta de alumbrado en el sitio así como la falta de desmalezamiento y recolección de basura. “No hay mascarillas, no hay cloro, no hay desinfectantes, no hay botas, no hay equipos y herramientas necesarias para cumplir con el trabajo, no hay nada».

Otros trabajadores también informaron que caminan varios kilómetros para llegar a sus puestos de trabajo ya que tienen problemas con el suministro de combustible, situación que dificultad su traslado.

Por estas razones hacen un llamado a las autoridades competentes a buscarle una rápida solución a estos equipos que deberían estar en perfecto estado para la conservación de todos los cadáveres que allí son llevados.