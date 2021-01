Ecuador ya piensa en las presidenciales del 7 de febrero

El 7 de febrero es la fecha pautada para las elecciones presidenciales en Ecuador. Según Blasco Peñaherrera, director de la encuestadora Market, hay tres candidatos principales en esta contienda.

El candidato correísta, Andrés Arauz, (37%); Guillermo Lasso, de la alianza Creando Oportunidades (CREO) – Partido Social Cristiano (PSC), (30%); y Yaku Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, (13%). Además, el sondeo determinó que el voto nulo será de 15.39% y el blanco de 7.69%.

Arauz, de apenas 35 años, tiene el absoluto respaldo político del expresidente Correa, quien espera, con una posible victoria de su pupilo, sacar del poder a la corriente política de Lenín Moreno, el actual jefe de Estado.

Andrés Arauz es máster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y estudia un doctorado en Economía Financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).​

Por su parte, Guillermo Lasso, el candidato de la derecha ecuatoriana, es un poderosos empresario y dueño de holding financieros, entre los que se encuentra el Banco Guayaquil. Este es su tercer intento para ganar la presidencia de su país. Ya fue candidato en las elecciones de 2013 y 2017.

Lasso trabajó como ministro de Economía en 1999 y fue gobernador de la provincia de Guayas en 1998. Es el candidato con mayor respaldo de las élites empresariales ecuatorianas.

Finalmente, Yaku Pérez, líder indígena de la nacionalidad Kichwa-Kañari, es el candidato con mayor apoyo de los pueblos indígenas del país.

Debates y habilitaciones en por el portal del CNE

Pérez, de 51 años, asumió la presidencia de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (ECUARUNARI) entre el 2013 y el 2019. Su postura política es de izquierda y ha sido opositor tanto de los gobiernos de Rafael Correa como de Lenín Moreno.

Este sábado y domingo se llevarán a cabo en Ecuador los primeros debates obligatorios entre los candidatos presidenciales que se enfrentarán en las elecciones generales del próximo 7 de febrero.

El órgano electoral de Ecuador ya ha activado su web, donde permite consultar el estatus de los inscritos y si miembro de la Junta Receptora del Voto (JRV).

Si el inscrito está habilitado, el CNE presenta los datos de la provincia, cantón, parroquia, zona junta, recinto electoral y la dirección. En el caso de ser elegido para las Juntas Receptoras del Voto tendrá que rellenar la capacitación (virtual o presencial), estos se encargarán de realizar el escrutinio de las papeletas.

Multas por no acudir a la mesa electoral

El CNE ha decretado dos tipos de sanciones para las personas que no acudan a una JRV o no manden su capacitación. La multa equivale a un 10% del Salario Básico Unificado, unos USD 40. En el caso de no acudir el próximo 7 de febrero, día de las elecciones presidenciales, la multa equivaldrá al 15% del salario, unos USD 60.