Edilia Tovar: una educadora que inspira

Gracias a su esmerado trabajo dentro del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (Fe y Alegría Educomunicación) en El Tigre, para este 15 de enero cuando se celebró en Venezuela el Día del Maestro, Edilia Tovar fue seleccionada por sus compañeros de oficina como la educadora que inspira por la dedicación que le impregna a su labor.

Y es que siempre ha tenido un espíritu motivacional, demostrándolo desde que llegó a la institución para hacer unas suplencias en el área del mantenimiento en el año 2002, para luego formar parte del personal de Fe y Alegría.

Culminó su bachillerato en el IRFA para seguir estudiando en la universidad donde obtuvo el título de Profesora. A partir de allí recorrió varios departamentos.

“Estuve en mantenimiento; cuando comencé a estudiar en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) pasé a recepción, luego a control de estudios y actualmente formo parte del departamento de Promoción”, comentó en una entrevista.

Edilia Tovar expresó que fue allí, con el contacto y cercanía con los estudiantes, que le quedan muchos regalos sentimentales. “Cuando estoy en la calle, me encuentro a muchos chicos que me dicen ‘profe, gracias a usted no abandoné mis estudios y pude graduarme‘. Eso emociona a un profesor, saber que ese estudiante logró graduarse y si eso es inspirar, seguiré inspirando”.

Dijo también esta docente inspiradora que en el caso de los estudiantes del IRFA, que son jóvenes y adultos, es diferente el trato en su formación, además de que en muchos casos los orientan con asuntos personales. “Esto es parte del trabajo de un maestro sin quitar la responsabilidad de la familia, ¡claro está!”.

Crisis del sector educativo

Sobre la situación actual que atraviesa el gremio docente en todo el país, manifestó Tovar que lo lamentable es que quienes tienen la responsabilidad de formar a los ciudadanos del futuro, no tienen las condiciones mínimas dentro y fuera de las aulas.

“Las aulas están en su mayoría destruidas y (los maestros) no pueden cubrir las necesidades de sus hogares porque los sueldos no les alcanzan para nada”, expresó.

Aseguró que la consecuencia de este panorama es que los docentes salgan del país y haya un declive en la población estudiantil, aunado a las políticas desacertadas del gobierno nacional.

“Todo esto provoca que si un docente no tiene inspiración propia, no puede trasmitir esa inspiración a sus estudiantes. Eso es muy lamentable”, destacó la maestra Edilia.

