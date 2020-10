Educadores merideños protestaron por condiciones dignas y salarios justos

Docentes de los diferentes planteles educativos en el estado Mérida, en conjunto con el personal obrero y administrativo, protestaron frente a las instalaciones de la zona educativa de la entidad merideña para exigir al ministro de educación, Aristóbulo Istúriz, mejoras en las condiciones laborables y salarios justos.

La convocatoria tuvo lugar en la plaza Bolívar de la ciudad de Mérida, donde luego de esperar por varios minutos se trasladaron hasta las inmediaciones de la zona educativa del estado para disponerse hacer sus exigencias e inconformidades sobre la situación que atraviesa, hoy en día, el gremio de educadores; además de rechazar nuevamente el reinicio de actividades académicas de manera virtual y semipresencial.

Katty Sosa, educadora en Mérida, manifestó que el sueldo que recibe mensualmente un educador le es insuficiente para adquirir todos los productos de una canasta básica, puesto que el mismo no sobrepasa los dos dólares. De igual manera, ratificó que no cuentan con las herramientas necesarias para laborar adecuadamente.

“Yo quiero ganar su sueldo, señor ministro, para que mis hijos también tengan derecho de comer lo que comen lo suyos. No es posible que mi sueldo no me alcance ni para comprarle una chupeta a mis hijos”, señaló Sosa.

Finalmente rechazó el reinicio de actividades semipresenciales y de manera online, puesto que, señaló que las escuelas en el territorio merideño no están en condiciones óptimas para recibir al estudiantado y prevenir los contagios provocados por el COVID-19, así como tampoco, cuentan con los equipos necesarios para iniciarlas de manera virtual.

Por Claudia García | Radio Fe y Alegría Noticias