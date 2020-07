EE.UU. anuncia recompensa por el presidente del TSJ

El gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado donde ofrece 5 millones de dólares por el Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Más temprano, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, envió un mensaje desde Londres a Moreno en el que lo acusó de sacar provecho de su investidura y posición dentro del gobierno de Maduro y como presidente del TSJ.

Lo acusó de incidir en las decisiones de los casos penales ejecutados por el máximo organismo judicial en Venezuela: “al señalarlo hoy públicamente, estamos enviando un mensaje claro: EE.UU está firmemente contra la corrupción”, publicó el funcionario.

Maikel Jose Moreno Perez, a Maduro crony, used his position of authority for personal gain, accepting bribes to influence the outcomes of criminal cases in Venezuela. In publicly designating him today, we are sending a clear message: the U.S. stands firmly against corruption.