EEUU sanciona a Comandante del Ejército de Birmania

El Comandante del Ejército de Birmania, General Min Aung Hlaing, ha sido sancionado por el gobierno de Joe Biden por liderar el Golpe de Estado, según un texto difundido por Janet Yellen, secretaria del Tesoro norteamericano.

Junto al general Min Aung Hlaing fueron sancionados otros nueve oficiales y tres empresas vinculadas con las Fuerzas Armadas de la también llamada Myanmar.

Los militares sancionados son los que han estado liderando el levantamiento militar y la deposición del Gobierno electo de Aung San Suu Kyi.

Los sancionados son funcionarios militares que habrían sido designados por Estados Unidos en diciembre de 2019.

Tal es el caso del subcomandante en jefe de las fuerzas militares birmanas, Soe Win; el primer vicepresidente, el primer vicepresidente y teniente general retirado Myint Swe; y los tenientes generales Sein Win, Soe Htut y Ye Aung.

“El golpe del 1 de febrero fue un ataque directo a la transición de Birmania, a la democracia y al Estado de derecho”, señaló Washington en un comunicado de la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen.

El resto de los sancionados son:

General Mya Tun Oo, ministro de Defensa de la junta militar; almirante Tin Aung San, ministro de Transporte y Comunicaciones; teniente general Ye Win Oo, secretario adjunto del Consejo Administrativo del Estado; y el teniente general Aung Lin Dwe, secretario de dicho consejo.

Las empresas sancionadas: Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co. LTD y Cancri (Gemas y Joyas) Co LTD, por sus vínculos con las Fuerzas Armadas de Myanmar.