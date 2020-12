“El 5 de enero tenemos que hacer una sesión y elegir una nueva junta directiva”

Este miércoles 9 de diciembre es el tercer día de la consulta popular que promueve un importante número de diputados de la actual AN y otros dirigentes políticos de la oposición venezolana que se negó a participar en las recientes parlamentarias.

Al respecto, Radio Fe y Alegría Noticias conversó con el diputado zuliano Juan Pablo Guanipa, quien confirmó que la jornada se está llevando a cabo bajo tres modalidades: La virtual, la itinerante y la presencial.

La primera y la segunda comenzaron este lunes 7 y culminan el sábado 12 junto a la fase presencial.

Guanipa cree que con la alta participación obtendrán definitivamente puedan desconocer al gobierno de Nicolás Maduro, al cual siguió catalogando como “un régimen que se ha convertido en el problema más importante de los venezolanos porque es el origen de todo lo que estamos viviendo en Venezuela”.

Junto a este desconocimiento con la consulta también pretenden confirmar el rechazo “a la farsa del 6 de diciembre”. Por ello mantendrán la exigencia de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.

El tercer objetivo con el sondeo es solicitarle a la comunidad internacional el incremento del apoyo internacional “que unido a la presión interna puede ser la llave que nos ayude a abrir la puerta de la libertad en Venezuela”.

El también primer vicepresidente del parlamento pone énfasis en la participación presencial del sábado 12 “porque es importante que haya un contraste con lo que pasó el 6 de diciembre cuando evidentemente el pueblo venezolano decidió no acompañar a esa farsa por la sencilla razón de que no cree en un árbitro que fue organizado por un régimen al que no le importa la situación a la que ha llevado al país”.

¿Cuáles son las vías de participación para esta consulta?

A esta pregunta el parlamentario que la vía virtual se hace a través de las redes sociales y de aplicaciones. En este último caso la principal se llama VOATZ “y se baja en cualquier teléfono bios o android”.

Por ese canal se activa un proceso de verificación que consiste en la solicitud de una foto de la cédula de identidad y una foto selfie. “A partir de allí se verifica su identidad y puede responder inmediatamente a las 3 preguntas y luego le otorgan un código que debe llevar el día sábado a los puntos de control”, precisó Guanipa.

Dejó claro que es suficiente haber participado por la vía digital pero nuevamente invitó a las personas a asistir a la fase presencial del día 12 de diciembre “a los puntos cercanos a su residencia para que manifieste allí su voluntad.

La vía itinerante consiste en que los equipos de partidos políticos y de la sociedad civil organizada se reúnen en un punto determinado en una comunidad y desde allí salen a recorrer los diferentes sectores de la zona “y logran, vía Telegram, con la foto de la cédula del participación validar su manifestación”.

La llamada fase presencial se concretará el próximo sábado. El diputado recomendó visitar la página www.consultaporvzla.com, en donde cada interesado encontrará los puntos donde estarán desplegados no solo en el territorio nacional sino también en todos los países donde se ha organizado la actividad, “donde hay importantes grupos de venezolanos”.

Los requisitos para participar

Reiteró los que ya se han venido informando. Ser venezolano, por nacimiento o por naturalización, mayor de 18 años, no es necesario estar inscrito en el registro electoral “porque ha sido minado y tiene muchas deficiencias, hay millones de jóvenes que no han podido inscribirse en el registro electoral”.

Aseguró que hasta este día la participación ha sido masiva y esperan terminar así para el último día, aunque “no podemos dar números, pero la participación ha sido del nivel colapso de la plataforma que se está utilizando”.

Admitió que hay personas que opinan que con esta consulta no se a sacar a Nicolás Maduro del poder político ni del gobierno “porque hace tres años ya se hizo una consulta”.

Sobre este punto Guanipa respondió que “nosotros tenemos la responsabilidad y el derecho de llamar a la opinión de la soberanía del pueblo venezolano, además de que esta consulta está prevista en nuestra constitución, en el artículo 70, como uno de los mecanismos de participación ciudadana”.

También cree que la actividad les ha permitido, desde este lado de la oposición, organizarse mucho más “no solo desde los partidos políticos sino desde la sociedad civil y para movilizarnos mucho más”, amén de que advirtió de que “no es la panacea, no es la solución, pero lo que no podemos hacer es inmovilizarnos, la situación del país es sumamente grave”.

¿Esta jornada es auditable, es transparente?

Confesó que no es el sistema perfecto “que quisiéramos tener en una Venezuela democrática” pero aseguró que “es un sistema totalmente verificable”.

Por ejemplo, apuntó que la participación es individual, intransferible “y no es cíclica, cada persona es un solo voto”.

También garantizó que los números de manifestaciones de voluntad que arroje el sistema “serán perfectamente auditables para que generen la confianza de que ese proceso se hizo por la vía adecuada”.

En este punto comentó que la incorporación ilegal del diputado Luis Parra, quien al parecer no había resultado electo, a través de una alianza de partidos “es una mamarrachada de ese consejo nacional electoral”.

Los impactos de la consulta

En una especie del “día después”, el parlamentario reafirmó que el primer impacto de la consulta es ratificar “el contraste con lo que pasó el domingo”.

Un segundo efecto lo tradujo en la necesidad de un cambio profundo “porque noto un país desesperado, no desesperado, pero lo que estamos viviendo en Venezuela es absolutamente inaceptable y nosotros tenemos que dar todo para cambiar esto”.

Llamó a intensificar la presión interna en lo que queda de diciembre “porque es la vía que unifica a todas las posturas con respecto a esto”.

Ante el escenario del 5 de enero de 2021 manifestó que “viene la continuidad institucional de esta Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, aunque muchas cosas todavía se están discutiendo mi opinión personal es que nosotros hacer el 5 de enero una sesión, elegir una junta directiva y seguir luchando para lograr el rescate del pueblo venezolano”.

¿Evalúan exiliarse?

Este espinoso tema lo abordó determinación. Y es que sigues resonando las declaraciones que Juan Guaidó le diese a un medio internacional en el cual supuestamente manifestó que no descarta la opción del exilio.

Guanipa reveló que “he conversado ese tema varias veces con Juan Guaidó y ambos estamos dispuestos a quedarnos en Venezuela y así lo hemos hecho saber, la persecución es una realidad en Venezuela, y creo que lo mejor es asumir los riesgos, quedarnos aquí e insistir por una pelea para la libertad de Venezuela”.

Otro dato que aportó es que parte de los 50 diputados que actualmente están exiliados en otros países “está dispuesta a regresar a Venezuela, eso fue lo que me hizo saber el diputado José Guerra”, por ejemplo.