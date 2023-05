El boxeador ucraniano Oleksandr Onyshchenko muere en combate

En febrero de 2022, Rusia inició una invasión al territorio ucraniano que está trastocando los cimientos del deporte de alta competencia, y a sus más genuinos exponentes.

El último en caer en batalla fue el boxeador del equipo nacional de Ucrania, Oleksandr Onyshchenko, según informó el Ministerio de Deportes.

La información del fallecimiento del deportista también fue difundida por el Parlamento de Ucrania. “Oleksandr Onyshchenko murió cerca de Bajmut defendiendo la patria ucraniana del enemigo ruso”, anunció la Federación en un comunicado publicado en Facebook.

La muerte del pugilista habría ocurrido en las cercanías de la ciudad de Bajmut, al este de Ucrania, donde miembros del ejército ucraniano defiende combate contra las fuerzas rusas.

El ahora fallecido atleta logró consagrarse como campeón júnior en Ucrania, y varios torneos disputados en ese país.

De acuerdo con datos del Ministerio de Deportes ucraniano, 260 deportistas élites han caído en combate en el contexto de la guerra contra Rusia.

La mayoría de ellos se alistaron como voluntarios en el ejército para luchar contra las fuerzas rusas al inicio del conflicto.

“Memoria eterna a todos aquellos que han dado la vida por la libertad y la independencia de nuestro país”, dice el comunicado de la Federación de Boxeo de Ucrania.

