El cardenal Giovanni Becciu no participará en el Cónclave para la elección del nuevo papa que se abrirá en la tarde del miércoles 7 de mayo.

El cardenal lo ha anunciado en un comunicado:

“Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como contribuir a la comunión y serenidad del Cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del papa Francisco de no entrar en el Cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia”.

¿Qué pasó con el cardenal Angelo Becciu?

El papa Francisco lo apartó de su cargo y lo despojó de sus cualidades de cardenal que le impiden entrar en el Cónclave. El cardenal llegó a ser el número 3 de la Santa Sede.

Condenado a cinco años y medio de prisión

En 2014, cuando apenas llevaba un año en el cargo, usó 250 millones de euros de esos fondos para comprar un lujoso edificio en el centro de Londres.

Poco después, depositó un millón de euros en la cuenta de una amiga; ese dinero debió pagarse como rescate de una misionera que secuestró un grupo Yihadista.

Después de estos hechos, Francisco lo destituyó y se convirtió en el primer cardenal al que un tribunal de Roma condenó a cinco años y seis meses de cárcel.

Después de la muerte del papa, el cardenal se acercó a San Pedro y manifestó que entraría al Cónclave, sin embargo, los documentos demuestran que Francisco lo vetó.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.