El “coronabús” sigue tras los que violen el confinamiento en Tucupita

El denominado “coronabús” sigue en las calles de Tucupita y su objetivo continúa siendo detener a las personas que violen el confinamiento social después de las 5 de la tarde.

Se trata de una detención a quienes no tengan razones de real peso en la que plantean charlas preventivas frente al nuevo Coronavirus y que pueden demorar entre dos o 24 horas.

Algunas personas han asomado presuntas anormalidades durante el abordaje, como el de ciudadanos que van por medicinas y aun así son detenidas. Se trata de un hecho de alto riesgo si se toma en cuenta el derecho de acceso a la salud y la vida.

“Yo iba a comprar medicinas un poco antes de las 5 de la tarde e igual me detuvieron y me llevaron preso. Yo insistí, incluso, les dije que fueran conmigo a verificarlo y no le pararon”, relató una joven a Radio Fe y Alegría Noticias.

Esta vecina, quien prefirió resguardar su identidad, aseguró haber ido por una solución de suero el pasado fin de semana.

Otras personas han asegurado que los recorridos del “coronabús” se han visto reducidos, no obstante, el mandatario nacional Nicolás Maduro advirtió que las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 serán “radicalizadas”.