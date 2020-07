El desempleo hace difícil el pago de pensiones alimenticias para niños en Ecuador

En Ecuador, pagar las pensiones alimenticias, conocidas en Venezuela como manutención, se hace más difícil en medio de la pandemia debido al crecimiento del desempleo.

De acuerdo con los informes oficiales, cerca de 900.000 menores de edad están sujetos a derecho por el pago de alimentos en el país.

Sin embargo, según el Consejo de la Judicatura del país, entre marzo y abril se reportó una disminución de hasta 36% en el pago de este tipo de pensiones, con respecto al año pasado.

Guido Nazareno es uno de estos padres afectados por la situación, quien ha señalado que corre el riesgo de ser detenido por no cumplir con los pagos.

“No hay [trabajo], no hay para nada. Uno se las trata de buscar de una u otra forma pero es sumamente difícil. La justicia no se da cuenta. Mis deudas con mis hijos están ahí, en un rato yo creo que pasará esto y lo primero que harán es buscarme y detenerme porque no tengo con qué pagar”, manifestó.

Nazareno sufrió recientemente un infarto, por lo que los médicos le han recomendado no exponerse demasiado para evitar contagiarse de COVID-19. Sin embargo, Guido sigue insistiendo, pero los empleadores se niegan a contratarle.

“Uno busca trabajo, no hay. Voy con mi situación de salud, presento papeles para trabajar, no me dan. Primero porque dicen ‘más bien estamos mandando gente’ y, segundo ‘si tuviéramos no lo podemos agarrar debido a la situación en la que se encuentra'”, relató.

Algunas organizaciones proponen la reforma de la normativa ecuatoriana, por considerar que son injustas. Santiago Villarreal, director de la organización Coparentalidad Ecuador, opinó que estas políticas públicas no deberían ser diferenciadas.

“Cuando una madre demanda la pensión alimenticia, lo hace a través de un formulario web, no necesita patrocinio de un abogado y empieza a correr desde ese instante. Cuando el padre demanda una rebaja de pensión alimenticia justificada por despido, por baja salarial o por nuevas cargas familiares, es un trato completamente diferente”, explicó Villarreal.

En su opinión, la corresponsabilidad debería hacerse efectiva tanto en manutención como en cuanto a crianza, existiendo un trato equilibrado tanto para padres como para madres.