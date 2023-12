El Esquivo

PARTE I

¿Estáis escondido? ¿Estáis perdido? ¿Estáis protegido? No dais señales de vida. Antes salías a cada rato en radio, en TV y en las redes sociales. Ahora no decís ni pío. Dónde andáis Tarek? Los venezolanos estamos preocupados por vos. Bueno en realidad por los cobres que se llevaron, supuestamente vos y todos esos compinches tuyos que están presos. Tu tocayo el Fiscal dice que el moño del robo son 5 mil 500 millones de dólares pero según las cuentas de la ONG Transparencia Vzla la cifra supera los 16 mil millones de verdes. VERGACION!!!…disculpá la obscenidad pero eso es como mucho. A lo mejor esa plata hubiese alcanzado para hacer una carretera desde Tucupita hasta el pretendido Esequibo.

PARTE II

¿Estáis escondido? ¿Estáis perdido? ¿Estáis protegido? No dáis señales de vida. Hace años los rojos se jactaban de los continuos aumentos. ¿Dónde andáis Salario? Los venezolanos estamos preocupados por vos. Esos 130 bolívares mensuales no alcanzan ni para un suspiro de peo como decía mi abuela. Disculpá la obscenidad pero estamos mamando y locos. Mijito hacé acto de presencia. En estos días se reunieron los del gobierno y los empresarios en un fulano Consejo de Economía. Hubo anuncios para varios sectores pero a los trabajadores nos tiraron pa la baranda. Si hay un aumentico a lo mejor no animamos y vamos a pelear por el Esequibo porque con la barriga pegada al espinazo no aguantaremos los fusiles.

PARTE III

¿Estáis escondida? ¿Estáis perdida? ¿Estáis protegida? Dáis poquitas señales de vida. ¿Cuál es tu jueguito gasolina? Ya no hay sanciones imperialistas y vos todavía no aparecéis completa. Al inicio de semana el Jefe militar, el Jefe de Pdvsa, el Jefe de los alcaldes rojos informaron que en dos días la vaina iba a mejorar porque «hay suficiente combustible».

¿Entonces? Hacer una cola con este rayo de sol es pa’ guapos. Por cierto los jefecitos esos insinuaron que quienes hacen colas son unos irresponsables e inconscientes porque gasolina hay. CDM… perdón por una nueva obscenidad pero sin gas no vamos a poder movilizar las tanquetas militares de Puerto Ordaz al Esequibo.

