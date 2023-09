Representantes de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en el estado Mérida afirmaron que este lunes 2 de octubre los docentes no empezaran las actividades académicas tal y como lo solicitó el gobierno nacional.

El profesor Ramón Alí Contreras, presidente de la seccional de la FVM en la entidad andina, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que se les solicitará a los padres y representantes que no lleven a las niñas y niños a las instituciones, mientras esperan mantener los encuentros gremiales y asambleas con los familiares.

“El lunes no vamos a iniciar las clases. Yo les agradezco a los padres y representantes que no lleven a los niños. Vayan solos porque el lunes se van a reunir en cada escuela con sus maestros y, es probable que con un dirigente sindical o el delegado del centro de trabajo que representa la federación, esto para explicarle a los padres la necesidad que tenemos que este problema se acabe ya”, indicó Contreras.

Por su parte, la docente María Eugenia Vásquez, integrante de la junta directiva del gremio, resaltó que el magisterio no abandonará las acciones gremiales.

“Nosotros nos hemos mantenido en la calle, de alguna manera alzando nuestra voz como gremio docente; nosotros hemos visitado varias instituciones públicas, hemos emitido algunos oficios solicitando estas reivindicaciones salariales y laborales a los cuales no se ha dado respuesta; hemos hablado con la Ministra de Educación la cual dijo que no era ya su responsabilidad, que eso recae sobre la Vicepresidenta de la República para que nos dé una respuesta, pero como se la pasa viajando no hemos tenidos respuesta”, afirmó Vásquez.

La vocera recordó cuáles son las diferentes obligaciones que el patrono (Ministerio de Educación) debe honrar con el sector docente y todos los vinculados al hecho educativo.

“Está pendiente la firma del Contrato Colectivo, que es un acuerdo entre las partes, unas deudas que se mantienen desde hace cuatro años que es de un 280 %, unas primas que fueron negadas o bajadas, por lo tanto nuestro salario fue disminuido, entre otras cosas”, precisó la docente.

Movilización nacional

María Eugenia Vásquez indicó que desde la Federación Venezolana de Maestros y las diversas organizaciones sindicales, están planteando una concentración a nivel nacional, aunque aún no hay fecha ni lugar.

“Vamos a ir a una gran marcha nacional bien concreta y estratégicamente planificada y manejada. Todos los sindicatos nos vamos a reunir, de todos los estados del país, para hacer una gran marcha del magisterio venezolano”, contó Vásquez.

Ramón Alí Contreras, como máximo dirigente de la federación en la entidad andina, afirmó que esperan encontrar soluciones prontas para que no se tengan que suspender las actividades académicas.

“Nosotros estamos haciendo todo lo posible para no llegar a lo imposible, que es no darles clases a los niños. Cierro con esto: ‘un ser sin estudios es un ser incompleto’, y ‘un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción’”, culminó Contreras, citando los pensamientos de Simón Bolívar, libertador de Venezuela.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.