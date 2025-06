‘El Merengazo’ está listo para prender la fiesta este fin de semana

Este jueves 12 de junio se llevó a cabo la rueda de prensa con los artistas que se presentarán en El Merengazo este viernes 13 en el hotel Hesperia en la ciudad de Valencia y el sábado 14 en el Poliedro de Caracas.

Figuras como Miriam Cruz, Leo Díaz, Las chicas del Can, Eddy Herrera, Roberto Antonio, Fernandito Villalona, Jossie Esteban, entre otros, estuvieron presentes en el encuentro con los medios -que empezó dos horas después de lo previsto- para encender la fiesta merenguera durante dos días bajo la producción y también presentación del cantante venezolano Omar Enrique.

Homenaje a “La voz más alta del merengue”

Estos conciertos, hasta el mes de marzo, contarían con otro máximo exponente de este género musical: Rubby Pérez, quien murió trágicamente el 8 de abril en el incidente que ocurrió en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana. No obstante, su hija Zulinka Pérez y su esposo, Miguel Báez; quienes pertenecieron durante 25 años como coristas de la orquesta de Pérez, ahora toman la batuta como “Zulinka y Miguel” y que también estarán presentes en El Merengazo cuyo espectáculo le rendirá honores a “La voz más alta del merengue”.

Báez resultó el primero en entrar a la sala con aplausos y el soporte de sus muletas.

“Contento con el apoyo incondicional que siempre me dan no solo como artista, sino como empresario. De verdad que ustedes han sido parte fundamental del éxito de que la gente le guste y respete lo que yo hago”, expresó Omar Enrique.

“Me siento contento y emocionado porque este es un evento que tengo tres años consecutivo haciéndolo. Empezamos en el CCCT y el segundo año lo hicimos aquí en el Poliedro de Caracas donde celebré mis 30 años de carrera y ahorita estamos haciendo este homenaje a ese gran amigo de parte de los que estamos aquí”, agregó el merenguero venezolano.

Garantizan el 100 % de la seguridad para todos los asistentes

Omar Enrique resaltó durante el encuentro con los medios que la seguridad está garantizada en un 100 % para el público, así como también las adyacencias del Poliedro de Caracas. Además, las puertas del recinto estarán abiertas a partir de las 4:00 de la tarde y evitar que las personas estén haciendo cola durante largas horas. Una vez dentro, tendrán acceso a varias opciones gastronómicas y de entretenimiento para que la espera por el show no sea tediosa.

Asimismo, indicó que el espectáculo comenzará puntual porque la mayoría de los artistas tienen vuelo temprano el día domingo y deben estar a tiempo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

“Espero que disfruten de este gran espectáculo y que cubra las expectativas. El montaje que estamos haciendo es mucho más grande que el del año pasado y habrá cosas impresionantes. Será una noche emotiva, llena de alegría y nostalgia”, agregó.

Foto: Lenys Carolina Martínez | Radio Fe y Alegría Noticias

Zulinka Pérez con la emotividad a flor de piel

Seguidamente le dio la palabra a cada talento que estuvo presente en el encuentro con los medios y comenzó con las palabras de Zulinka Pérez, quien estuvo conmovida y agradecida desde que entró al salón para la rueda de prensa en compañía de sus colegas merengueros.

“Gracias por querer tanto a papi, por hacerlo suyo. Para nosotros es un honor estar aquí delante de ustedes. No creo poder llenar el zapato de papi, pero lo que vamos a hacer mi esposo y yo lo haremos con mucho amo y respeto. ¡Que Dios les bendiga y tienen a una hija más!”, expresó Pérez en medio de una lluvia de aplausos.

Por su parte, Miguel Báez su esposo, la secundó en el agradecimiento y expresó que el cariño que le demostró el público venezolano al “Don” (como le decía cariñosamente a su suegro Rubby Pérez) se ve ahora reflejado en ellos. “Vamos a hacer lo que él nos enseñó durante 25 años que duramos a su lado. Él eres muy exigente en su trabajo y este es el momento de honrarlo como se debe. ¡Gracias!”, dijo Báez.

Posteriormente tomó la voz de Sálvame de la muerte que se aproxima…, Leo Díaz, quien marca su regreso a los escenarios venezolanos, hecho que emocionó a su colega Diveana. “Gracias a todos los compañeros, compartimos muchas cosas bonitas y Omar Enrique está haciendo que Venezuela sea otra vez la plataforma musical de Latinoamérica”, dijo.

Diveana emocionada por el regreso de Leo Díaz

Entretanto, la voz de Tus ojos, Diveana, les dio la bienvenida a los merengueros dominicanos y expresó que está orgullosa de poder presentarse en El Merengazo, espectáculo del cual también formó parte el año pasado, y aseguró que todos la pasarán chévere. ¡Estoy muy contenta de que vuelvas! (le dijo a Leo Díaz)”, expresó visiblemente conmovida la intérprete de Lo que siento contigo.

Mientras que la cuarta generación de Las chicas del Can también tomó la palabra e indicaron que se sienten contentas de formar parte del cartel de talentos que se darán cita en El Merengazo tanto en Valencia como en Caracas. “Estamos felices de compartir con tantas personalidades del merengue y poner nuestro granito de arena y más con la pionera de la señora Miriam Cruz. Para nosotras es un gran honor”, dijo una de las cuatro cantantes.

Tampoco se podía quedar por fuera Eddy Herrera, “El príncipe del merengue”, apodo que comparte con Omar Enrique, quien con su inconfundible voz también extendió su agradecimiento no solo al promotor del show sino también a todos los presentes y recordó cuando vino por primera vez a Venezuela en noviembre de 1985 con la orquesta de Wilfrido Vargas y que también Rubby Pérez era integrante.

“Yo miraba a Rubby cantando, bailando. Él cantaba el 80 % del repertorio y yo decía: Qué voz, qué tesitura, qué fuerza y energía”, expresó con admiración mientras dirigía su mirada a Zulinka Pérez y a Miguel, quienes dejaron rodar sus lágrimas ante el encuentro con los medios de comunicación.

Villalona prometió cantar sus grandes éxitos

Mientras que su colega Fernandito Villalona, además de resaltar el talento de Pérez, hizo hincapié en que conoció tanto a Omar Enrique como a Pérez en sus inicios y que se siente orgulloso de ver cómo despegaron sus carreras.

“Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Trataré de cantar todas las canciones que fueron sus éxitos y esperando que estén con nosotros”, expresó “El mayimbe” como también se le conoce a Villalona.

Roberto Antonio compartió muchos escenarios con Rubby Peréz

Posteriormente le tocó el turno al merenguero venezolano Roberto Antonio, dueño de los éxitos Noches de fantasía, Marejada, Sacúdete nena, entre otros, quien también les dio la bienvenida a sus compañeros del género merengue. “Para mí será una noche especial porque muchos de ustedes saben de la amistad tan hermosa que tuvimos mi compadre Rubby y yo”, dijo.

También aprovechó la ocasión de recordar que Pérez fue el padrino de su primera boda y cantó el “Ave María” en la ceremonia. “Compartimos muchos escenarios juntos en varias ciudades de Venezuela”, agregó.

Foto: Lenys Carolina Martínez | Radio Fe y Alegría Noticias

Quien tampoco se quedó atrás en los agradecimientos fue Jossie Esteban, líder de La patrulla 15. “Me llenan de regocijo tantas palabras. Vine a dar alegría, vine a dar voz, no solamente a dar música sino a representar a la República Dominicana como mis hermanos que también están aquí. Es un evento para que toda Venezuela se llene de alegría. ¡Que Dios me los bendiga!”, expresó.

Entretanto, el intérprete de Una fotografía hizo alarde del nivel cultural que unen a Venezuela y a República Dominicana. Aseguró que ambos países tienen muchos elementos en común, entre esos, la música, las artes y la gastronomía. Además, le dijo a Zulinka Pérez y a Miguel Báez que ellos serán la representación genuina de Rubby Pérez en el mundo.

(Zulinka y Miguel vuelven a llorar).

Miriam Cruz asegura que Venezuela significa mucho para ella

También ofrecieron sus palabras dos talentos emergentes venezolanos, quienes también agradecieron la oportunidad y finalmente el micrófono termina en manos de la voz de La loba, Miriam Cruz, quien formó parte de la primera generación de Las chicas del Can y con las emociones como protagonista.

“Yo hablo bajito (risas). Estar aquí entre ustedes, respirar el mismo aire, esta gente que amo, Venezuela para mí significa mucho. Pienso que en mis inicios en los años 80 hicimos un trabajo digno y lindo porque ahora tenemos esta generación gracias a eso”, dijo la menuda cantante dominicana.

Foto: Lenys Carolina Martínez | Radio Fe y Alegría Noticias

Cruz añadió que tenía el anhelo de participar en El Merengazo. “Siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto y este era el momento de poder compartir. Lo que voy a hacer es mi trabajo, mi merengue y trataré de hacer lo mejor posible. Este será el inicio de muchas visitas más”, finalizó la voz de Ta’ pillao.

Posteriormente Omar Enrique hizo un inciso para precisar que Los hermanos Rosario llegarán este viernes 13 y Sergio Vargas mañana sábado 14 para incorporarse a la noche merenguera. También recalcó que este evento que está bajo su producción no lo hace por dinero, sino por regocijo de alma. “Hay momentos que el dinero no es lo más importante, sino que el espíritu se sienta lleno y más cuando tengo la oportunidad de escuchar la música con la que yo me hice”, dijo.

Omar Enrique se subirá a tarima a las 7:00 de la noche

En ese sentido, el merenguero venezolano si bien recordó que las puertas del poliedro serán abiertas a las 4:00 de la tarde, en su caso, él se subirá a tarima a las 7:00 de la noche de manera puntual. “¿A qué hora termino? ¡Eso no lo sé!, pero algún día voy a terminar (risas)”, expresó a Radio fe y Alegría Noticias.

Demostraciones de cariño para los hijos de Pérez

Zulinka Pérez y Miguel Baéz fueron protagonistas de las demostraciones de cariño que recibieron tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Obsequios, flores, entre otros detalles recibieron los cantantes, hecho que agradecieron con cariño.

“Para nosotros, llegar ahí al aeropuerto y ver ese recibimiento que nos dio el club de fans, dije: el “Don” sembró tan bien, hizo tanto por la música, la gente lo amaba tanto y eso se está viendo reflejado en nosotros. Esos frutos lo estamos viendo y nos llena de mucha satisfacción”, culminó Báez.

Quedan pocas entradas

Para finalizar, Omar Enrique precisó que ya se agotó el área de las grades y los boxes, y solo quedan algunos boletos disponibles en la zona VIP y en otra pequeña zona que habilitaron, pero solo para quienes quieran estar de pie. Quienes deseen adquirir boletos para El Merengazo lo puede hacer a través del sitio web de MdTicket.com.

