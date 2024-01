El papa anima a los creyentes a llevar la biblia con ellos

El papa Francisco lamentó, este domingo 21 de enero, que muchos creyentes no tienen conocimiento de ni un evangelio y, ante esto, instó a los fieles católicos que lleven con ellos la biblia.

Así lo hizo saber durante la eucaristía que dedicó a Dios desde la basílica de San Pedro.

Durante la misa, el pontífice preguntó: “¿Qué puesto reservo yo a la Palabra de Dios en el lugar donde vivo? Allí habrá libros, periódicos, televisores, teléfonos, pero ¿dónde está la Biblia?”.

Posteriormente, recordó que siempre aconseja llevar consigo el Evangelio en un bolsillo, en un morral, inclusive, en el teléfono, pero que si él ama a Cristo, no podría dejar la Biblia en casa, pues a su juicio el Evangelio es “el libro de la vida, sencillo y breve”.

En ese sentido, exhortó a que se dejen conquistar por “la belleza que la palabra de Dios trae a nuestra vida” y mucho más en estos tiempos de violencia que vive el mundo, porque al final el Evangelio es “la palabra que salva”.

Finalmente, el papa resaltó la importancia sobre escuchar la palabra de Dios, no aquella que entra por un oído y sale por el otro. “La oímos, pero no la escuchamos; la escuchamos, pero no la guardamos; la guardamos, pero no nos dejamos provocar al cambio”, dijo.