El papa dice que la Iglesia también está abierta a los gais

El papa Francisco aseguró este domingo 6 de agosto que la Iglesia católica está abierta a todas las personas y esto incluye a los gais, y que “luego cada uno elige a Dios por su propio camino”, expresó en una rueda de prensa en el vuelo de regreso de Lisboa tras participar en la Jornada Mundial de la Juventud.

“Todos eligen a Dios por su propio camino y la Iglesia les guía. A mí no me gusta decir a unos sí a otros no. Cada uno busca la manera de ir adelante”, dijo el papa y agregó que “no se puede decir que a los homosexuales no y a otros sí porque el Señor es claro”.

El pontífice indicó que el Señor “no distingue entre enfermos y sanos; viejos y jóvenes; guapos y feos” y comentó que no le gustan las reducciones porque considera que eso “no es cristiano”.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, resaltó que el evangelio “es para todos” y que para él es un principio que lo mueve mucho, que forma parte de su filosofía.

“Todos tienen que sentirse dentro. No podemos claudicar de eso, porque el Señor nos lo enseñó”, dice el papa en esta entrevista.

