El periodismo le sirve a la gente “para saber dónde está parada”

La emergencia humanitaria causada por la COVID-19 sugiere que la normalidad en el mundo tardará en llegar, en este contexto ¿los periodistas realmente son prioritarios en Venezuela?

El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó el estado de alarma nacional por la llegada del Coronavirus el pasado viernes 13 de marzo. Cuatro días después, el 17 de marzo, se publicó el decreto en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.519 que explica de qué se trata este estatus.

Entre las medidas de prevención contempladas por el decreto está la declaración de emergencia permanente del sistema de salud.

También se menciona que no son objeto de suspensión de circulación y actividades las empresas de electricidad, telefonía y telecomunicaciones, manejo de desechos, prestación de servicios públicos domiciliarios, expendidos de combustible, distribuidoras de insumos médicos, farmacias, eslabones de la cadena de producción, procesamiento, distribución y comercialización de alimentos; sistema portuario nacional, transporte y tratamiento de agua, expendio y transporte de gas, custodia y traslado de valores. Sin embargo, en el listado no se incluyen los medios de comunicación.

Aunque no quede explícito en el decreto de estado de alarma, Néstor Luis Garrido, secretario del Departamento Profesional y Cultura del Colegio Nacional del Periodista (CNP) considera que la labor que ejerce el periodista en tiempos de cuarentena es esencial porque ayuda a la gente a entender cuál es su situación.

“Es decir, estamos en cuarentena y no sabemos si podemos o no salir a la calle, si podemos o no acudir a un centro de salud, ‘ya estando allí ¿cómo me van a atender?’ Para ese tipo de cosas es lo que sirve el periodismo, para ayudar a la gente a saber dónde está parada”

Néstor Luis Garrido