El servicio de aseo urbano en San Juan estuvo paralizado por varias horas

A través de un video que se hizo viral en las redes sociales la tarde de este martes 3 de mayo, la alcaldesa del municipio Roscio del estado Guárico, Sulme Ávila, dio a conocer que paralizaba el servicio de recolección del aseo urbano por falta de combustible.

Ávila denunció que en plena avenida Bolívar de San Juan de Los Morros un camión quedó accidentado sin carburante, ya que la alcaldía no puede seguir pagando el gasoil y la gasolina a precios internacionales.

“Señores esto es increíble, no hemos quedado aquí trancados sin gasoil, estamos recogiendo la basura, echándole pichón y el servicio de aseo urbano se ha paralizado por falta de gasolina y gasoil a la altura de la avenida Bolívar», escribió la alcaldesa.

Luego advirtió que «le he solicitado públicamente a las distintas autoridades que nos permitan equipar nuestros vehículos recolectores, lamentablemente ha sido imposible resolver esta situación y es por ello que no se va a hacer la recolección de los desechos hasta tanto no podamos tener una respuesta efectiva”.

Ávila ordenó a paralizar los vehículos al frente de la alcaldía hasta nuevo aviso hasta que los encargados del despacho de combustible en el estado Guárico aprueben los cupos a precio subsidiado.

“Vacíen el camión y párenlo hasta nuevo aviso hasta que se consiga gasoil, es más, párelo al frente de la alcaldía para que el pueblo mismo vea que no somos nosotros que no queremos recoger la basura, la alcaldía no cuenta con ese dinero”, sentenció.

Luego del reclamo, en horas de la noche la alcaldesa anunció que se le fue aprobado nuevamente el cupo para que los camiones carguen de combustible y así seguir prestando el servicio de recolección de desechos sólidos en las ocho rutas que tiene programadas dentro del municipio.