El transporte público de Tucupita sigue estando crítico

Ciudadanos de algunas comunidades de Tucupita siguen cuestionando el servicio de transporte público en la localidad debido a la poca cantidad de unidades autobuseras que cubren las diferentes rutas.

William Astudillo, habitante de Barrio Nuevo en Los Cocos, manifestó que el servicio de transporte es “muy deficiente” porque, aunque hay más de 8 unidades asignadas para esa ruta, solo dos o tres cubren esta comunidad. Y El precio del pasaje es de 1 bolívar.

Astudillo aseguró que la mayoría de los conductores que cubren su ruta son “muy respetuosos” con los usuarios. Sin embargo, instó a las autoridades oficiales a apoyarlos con créditos o con alguna ayuda a los “que en verdad estén trabajando”.

“Yo pienso que el gobierno debería darle créditos o prioridad en la adquisición de unidades a los que realmente están trabajando”, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias.

Por su parte, René Azocar, de Barrio Obrero, también afirmó que este servicio es uno de los “más caóticas” en la ciudad, porque en su ruta solo se logra observar dos o tres unidades trabajando. La tarifa del pasaje está entre 2,50 y 3,00 Bs.

Azocar también resaltó el trato que brindan algunos conductores, y le exigió al gobierno que les brinde una ayuda a los transportistas de Tucupita para que puedan mejorar sus unidades y sus servicios.

En ese sentido, al igual que Astudillo propuso que “si no les pueden dar un crédito para un transporte, que les den algo para que mejoren sus unidades”.

Un señor que se identificó como Marcos del barrio La Esperanza, calificó de deficiente el servicio del transporte público porque a diario solo ve tres unidades cubriendo su ruta. El pasaje está en 2,00 Bs, un valor que para él es accesible.

También aseguró que el trato de los conductores hacia los usuarios es “muy bueno”, y consideró que esto debe mantenerse. Señaló que para mejorar esta prestación del servicio es necesario recuperar las unidades que están averiadas.

Otro usuario del sector Raúl Leoni calificó de “deficiente y paupérrimo” este servicio porque en primer lugar “incumplen las normas de bioseguridad”, y en segundo término por “el alto precio del pasaje que está en 2,50 y 3,00 bolívares”.

Explicó que el trato de los conductores es muy bueno. No obstante, indicó que el maltrato proviene de los colectores, quienes son los que se encargan de cobrar el pasaje. “Algunas veces te dicen que por qué no te vas en taxis. Eso no es una respuesta para un usuario”, reclamó.

Por Exiober Medina/Radio Fe y Alegría Noticias