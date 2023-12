Elvis Amoroso: la participación supera los 10 millones 500 mil votos

Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, afirmó que la participación en la consulta popular por el Esequibo de este domingo 3 de diciembre superó los 10.554.320 votos, cifra que además aumentaría con la prórroga que se otorgó.

“Esta cifra aumentará con la prórroga que se otorgó, porque aún se encuentran mesas donde los venezolanos están ejerciendo su voto”, aseguró.

Cabe recordar que para este referédum consultivo las personas que asistieron a votar tendrían que responder a cinco preguntas con las opciones Sí o No: es decir, cada persona votaría cinco veces.

Las preguntas eran las siguientes:

PRIMERA: ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al Derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?

SEGUNDA: ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?

TERCERA: ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?

CUARTA: ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme a Derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?

QUINTA: ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?

¿Cómo quedaron los votos?

Amoroso informó que los resultados quedarón de la siguiente manera:

Primera pregunta: Sí 97,83%; el No 2,17%; Segunda Pregunta: Sí 98.11%, No 1.08%; Tercera Pregunta: Sí 95.40%, No 4.10%; Cuarta Pregunta: Sí 95,94% No 4,06%; y Quinta Pregunta: Sí 95,93% No 4,07%.

“Fue una evidente y abrumadora victoria del Sí en este referendo consultivo”, expresó Amoroso.

Centros vacíos

En la cobertura periodística que realizó Radio Fe y Alegría Noticias se pudo evidenciar que la mayoría de los centros de votación del país, durante varios momentos del día, estuvieron desolados. A pesar de ello, se extendió el proceso de votación hasta las 8:00 de la noche.

