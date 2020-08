En Barquisimeto llevan casi 20 días en cola por gasolina

La escasez de gasolina se agudiza cada vez más con el pasar de los días en el estado Lara.

En diferentes estaciones de servicio se visualizan colas de conductores que llevan cerca de 18 días esperando que llegue la gandola con combustible.

Los más afectados por la situación son conductores de transporte público así como productores quienes no han recibido el beneficio a pesar de ser sectores priorizados durante la pandemia por la COVID-19.

“De un 100% de mis labores, aparte de la pandemia y cómo está la gasolina, creo que solo trabajo en un 30%. Hemos dejado de ser operativos para nuestras familias y la economía del país”, comentó a Radio Fe y Alegría Noticias uno de los conductores mientras esperaba.

Mientras que otro usuario destacó “prácticamente estamos en cero porque no podemos laborar. Tengo a muchos clientes que me están pidiendo pero no tenemos mercancía”.

Él contó que su proveedor de mercancía, ubicado en Carora, municipio Torres, apenas recibió 15 litros de combustible la semana pasada de cuarentena radical para dispersar la cola que había en la estación de servicio.

“Fue una grosería (…) si no tiene gasolina él, nos paramos todos. Es un entorvo que nos afecta a todos”, exclamó.

Este miércoles 26 de agosto y por segundo día consecutivo se registraron protestas de conductores que cerraron las avenidas en el centro y oeste de Barquisimeto, así como en Cabudare, en exigencia del combustible.



Fotos: cortesía Jesús Hernández

Se organizan

Los usuarios contaron que buscaron la manera de organizarse en las colas para crear una logística que les permita ir a sus casas a alimentarse y asearse, para luego regresar.

Aún sin una respuesta concreta sobre cuándo llegará el combustible, aseguran que permanecerán en las colas hasta que logren surtir sus vehículos.

“En las otras colas hay más de 200 carros, por la chiquita, y están en la misma circunstancia. Hasta en las premium; tengo un amigo que estuvo allá casi 15 días y le surtieron ayer (martes) a solo tres cuadras (de cola), como 50 carros”, manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias otro usuario consultado.

Él agregó que la gasolina alcanza para tan pocos vehículos “entre los amigos de los funcionarios y dueños de estaciones que meten a su gente, se burlan de los demás”.

La gobernación no responde

En su programa radial diario, la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, no emitió declaración alguna sobre las protestas que se vienen registrando en Barquisimeto por la escasez de combustible.

El secretario de obras y servicios públicos, almirante Adolfo Pereira, solo se remitió a asegurar que durante la tarde de este miércoles informarán cuáles estaciones de servicio despacharán combustible este jueves.

Pereira exhortó a los usuarios a no permanecer en las colas esperando, sino acatar la información que emita la gobernación cada día.

La medida de prohibición de esperar en colas rige en el estado Lara desde el pasado lunes 17 de agosto cuando comenzaron con operativos de remolque a vehículos que esperaban cerca de estaciones que estuvieran cerradas

Con información de Narayana Torres | Radio Fe y Alegría Noticias