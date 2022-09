En Caicara de Monagas denuncian fallas en la recolección de basura

El concejal por el municipio Cedeño del estado Monagas, Xavier Figuera y otros habitantes denunciaron las fallas en la recolección de los desechos sólidos y de los desechos químicos y biológicos en el hospital tipo I “Dr. Ernesto Guzmán Saavedra”, de la población de Caicara.

Figuera detalló que “las familias tienen que botar su basura pagando a las personas para que la lleven a sitios donde no debería estar y que está causando enfermedades, malos olores e insectos en los hogares del municipio Cedeño. Esta situación se viene dando desde los tiempos de la ex alcaldesa Vilma Carvajal, pasando por la gestión de Humberto González y ahora de Daniel Monteverde, todos alcaldes del gobierno y no han podido resolver esta situación de riesgo en la salud de los habitantes, porque eran cuatro compactadoras y todas las dejaron en muy mal estado y nadie ha respondido por estos camiones”.

En cuanto a los camiones compactadores de basura, el edil Figuera destacó que los mismos se encuentran desmantelados sin que respondan por esto las actuales autoridades.

“Los camiones están despedazados y en completo deterioro, y las autoridades no buscan la manera de resolver la situación del aseo urbano en la zonas céntricas y mucho menos en las alejadas y que tiene que hacer otro tipo de alternativas para poder resolver su problemática, por eso llamamos a las autoridades a buscar las maneras de solucionar este tipo de problemas”.

El también dirigente del partido Un Nuevo Tiempo en Cedeño expresó que no han recibido ningún tipo de proyecto por parte del alcalde Daniel Monteverde y menos del gobernador Ernesto Luna para por lo menos ir solucionando la recolección de la basura.

Según el relato de los habitantes del municipio Cedeño, no han recibido ningún tipo de información con respecto a lo que esta sucediendo con este problemática en la recolección de desechos sólidos en la localidad.

Foto: José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias

Los habitantes reclaman al alcalde

María López, habitante de Caicara, indicó que “todas las familias que residimos en esta entidad nos estamos viendo afectados por este problema con la recolección de la basura en cada sector de la ciudad, nosotros mismos tenemos que ver cómo hacemos para sacar las basuras de nuestras casa, no solo es ir echando un pintura y nada más, el pueblo necesita solución al problema con los servicios públicos”.

Del mismo modo, Aura García manifestó que los desechos químicos y quirúrgicos no están siendo botados de la manera correcta.

“Todos los habitantes del municipio sabemos lo que está pasando con esta situación, a donde van a parar los desechos, a cualquier lugar de la jurisdicción y nadie dice ni hace nada, si no han podido solucionar algo tan fácil como esto, que quedará para los grandes problemas que tenemos en el municipio”.

Los habitantes del municipio Cedeño piden al ejecutivo regional y al alcalde Daniel Monteverde a resolver la recolección de los desechos sólidos en la localidad.

Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias