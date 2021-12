En El Carmen de Barquisimeto tienen 3 meses sin agua potable

En el Barrio El Carmen, al norte de Barquisimeto, sus ciudadanos tienen 3 meses padeciendo por la completa falta del servicio de agua por tubería.

Los vecinos se han dirigido a todos los entes competentes y enviado cartas a Hidrolara pero no les dan solución y la única respuesta que han obtenido por parte de las autoridades es que el agua no les llega por que se cree que no hay suficiente caudal.

Las personas comentan que ante la falta de agua se ven en la necesidad de conformar grupos para comprar un camión cisterna a 20 dólares y recoger una pipa de agua por familia.

Ramón Martínez, habitante del sector, “denuncio y hago un llamado al ingeniero Joel Tifor sobre lo que está pasando en el barrio El Carmen, hemos enviado cartas y nada”.

Además Martínez reseñó que “seguimos padeciendo por la falta del servicio, tenemos familiares enfermos”.

Otra de las vecinas afectadas destacó que los camiones cisternas cobran altos costos y por un agua que muchas veces está sucia.

Los habitantes señalaron que este problema afecta a más de 80 familias con adultos mayores y niños que tienen diversos problemas de salud y que requieren cuidados y una buena alimentación, lo que se dificulta por falta de agua.

Además, las personas alegan que al no tener agua no tienen cómo realizar la limpieza en sus hogares y tampoco pueden cumplir con las normas de bioseguridad ante el Coronavirus.

De esta manera los habitantes del barrio el Carmen exigen a Hidrolara y al gobernador del estado, Adolfo Pereira, que restablezcan a la brevedad posible el servicio, ya que seguirán exigiendo sus derechos hasta que se les garantice el constante flujo de agua.

Por María Gabriela Álvarez/Radio Fe y Alegría Noticias