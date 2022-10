En El Tigre se quejan de las constantes fallas eléctricas

Los pobladores de varios sectores en El Tigre, al sur del estado Anzoátegui, se quejan por las constantes fallas del servicio eléctrico y de alumbrado público.

Desde hace varios días en la localidad sureña muchas han sido las quejas porque algunas familias han perdido equipos eléctricos debido a las fluctuaciones.

Ana Díaz y Rafael Morales, habitantes del sector Pueblo Nuevo Sur, señalaron que en su zona se va seguido la electricidad. Además, denunciaron que las fluctuaciones son frecuentes y no les permiten un buen descanso.

Esto, agregaron, altera su sistema nervioso por la incertidumbre de cuántas horas estarán sin el servicio.

“Las fluctuaciones no son tan severas como en otras partes que se va bastante la luz, pero sí nos afecta y perdemos electrodomésticos”, comentó Díaz a Radio Fe y Alegría Noticias. Dijo además que espera que a la brevedad posible las autoridades logren ofrecerles una oportuna solución.

Por su parte, Morales aseveró que desde hace tres años las comunidades de su sector y otras zonas aledañas no tienen alumbrado público, pues fue robado. Esto ocasiona que por las noches no puedan descansar por estar atentos a que delincuentes no aprovechen la oscuridad para hurtar en sus hogares.

Un habitante del sector Cincuentenario comentó que la electricidad se va cada vez que llueve. Mientras que Alberto Borito, residente del sector El Recreo, informó que tuvo que mudarse a casa de su suegro porque una descarga eléctrica quemó el transformador de su comunidad afectando el servicio 220.