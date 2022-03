En Guárico denuncian a televisora por cable por incremento de tarifas

Habitantes de varias comunidades de San Juan de Los Morros, Guárico, denuncian el aumento mensual y falta de señal que sufren por parte de la empresa Inter, la única cablera que se encuentran en la región.

Beatriz Hernández, habitante del barrió Puerto Rico, denunció que a ella le toca pagar los primeros cinco días del mes y si no cancela le cobran intereses por la mora.

“El servicio de Intercable es malísimo, primero se va la señal por 2 y 3 días, eso no lo descuentan de la factura, la programación malísima todo el tiempo lo mismo, canales en blanco”.

Hernández indicó que el aumento casi siempre lo hacen mensual. “No es posible, uno haciendo una cola para pagar está al día solvente y la programación es pésima. Yo a veces llamo a Barquisimeto porque parece que la oficina principal está allá, no es posible que uno esté pagando y no este disfrutando de ese servicio”.

Por su parte, Juan Blanco del barrio San José, señaló que la señal se va por cinco días y la empresa no le reconoce eso en la factura.

“Ese servicio ha estado pésimo y lo que incomoda es que cuando uno viene a pagar le cobran intereses, la preocupación es que cuando el sistema se va cinco días, entonces a uno no le reconocen eso, no le reintegran nada de aquello”.

Blanco comentó que los aumentos son exagerados y la señal se cae mucho. “Estaba en 15 y lo aumentaron en 20.1 bolívares, es preocupante el servicio se cae y dura varios días”.

Carmen Quiroz, otra de las afectadas de la comunidad Brisas de Valle manifestó que la cablera realiza los aumentos y los usuarios no pueden quejarse porque no cuentan con otra alternativa en la ciudad.

“Todos los meses lo aumentan, el mes pasado pagué 24 (bolívares) y ya ahorita me pasaron el mensaje diciéndome que son 25.2 y eso es horrible”.

Quiroz denunció que «si te cortan el servicio la reconexión te la cobran dolarizada».

“En diciembre estaban cobrando 20 dólares, ya hoy están cobrando 45 dólares por instalarlo y tú pagas aquí y también te quitan un costo por volvértela a reconectar y pagas allá en la comunidad a los técnicos y aquí en la oficina”.

La denunciante expresó que sigue pagando el servicio porque tiene niños pequeños en su casa.

“Uno lo paga porque aquí en San Juan no hay más nada que ver y si tu pones y quitas el cable y no, no lo voy a pagar entonces es más caro todavía y yo tengo unos niños y ellos sin ese televisor no viven”.

Cabe destacar que para este martes 8 de marzo la alcaldesa del municipio Roscio Sulme Ávila se reunirá con representantes de esta empresa, para llegar a unos acuerdos ante las múltiples denuncias que recibe en su red social del mal servicio que presta la cablera.

“En ningún lado se ve y cobran un realero y nosotros tenemos que responderle al municipio ya que tenemos competencia y el día martes que venga le pondremos las cosas claras y si no formaremos una denuncia y si no haremos el cierre de esa cablera y buscaremos a alguien que venga a nuestro municipio con la misma fibra óptica que ellos tienen”.

En esta reunión los afectados esperan solución a este problema que lleva años denunciado y nunca han obtenido repuesta.