En Guárico hacen maromas para comprar uniformes escolares

En el inicio del nuevo año escolar, padres y representantes en San Juan de los Morros aseguraron que no cuentan con los recursos para comprar los uniformes a sus hijos.

Dixer Hernández declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que «gracias a Dios» un familiar le regaló unas camisas para su hijo que pasó de sexto grado a primer año. Con esto se ahorró comprar una nueva camisa.

“En realidad no he visto precios porque no he tenido dinero para comprarlo. Lo que he hecho es que un sobrino salió de tercer año y me pasaron las franelas y las tengo allí”, expresó.

Hernández señaló que está ahorrando para poder comprar algunos útiles escolares. «Un poquito aquí, un poquito allá para poder comprar”, dijo.

Por su parte, Eduardo Peña, quien tiene cinco hijos estudiando, manifestó que el sueldo no le alcanza para comprarle uniformes y zapatos a todos.

“Todo está súper caro. Ya averiguamos por la camisa beige y la encontramos en diez dólares, por ahí ya resolvimos”, manifestó.

Peña indicó que varios familiares le han donado ropa escolar para los hijos más pequeños.

Precios de uniformes están dolarizados

Juana Ramírez, otra de las representantes consultadas por Radio Fe y Alegría Noticias, aseguró que una camisa escolar se puede conseguir hasta en diez dólares en las tiendas.

“La camisa están en 10 dólares, los pantalones también. En mi caso, yo tengo dos niños, uno pasó para primer y el otro para tercer grado y el sueldo mínimo no alcanza. Uno tiene que hacer milagros para comprar los uniformes”, dijo Ramírez.

Cabe destacar que en la actualidad los padres y representantes en la capital llanera necesitan tener entre 30 y 50 dólares para poder vestir a sus hijos en este nuevo año escolar presencial.