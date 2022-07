En Guárico rechazan acuerdo de sindicato de la salud con el gobierno

El Colegio de Enfermería del estado Guárico fijó posición contra la Federación Nacional de Sindicatos Regionales y Conexos de Trabajadores del Sector Salud (Fenasirtrasalud), que aceptó el pago de uniformes y zapatos por debajo de lo acordado en la contratación colectiva.

Petra Malavé, presidenta del gremio, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que le exigen a este sindicato explique en dónde quedó el dinero restante de este acuerdo que está aprobado en el acta convenio.

“Es importante que el colegio fije una posición ante la situación del Sindicato Bolivariano Fenasirtrasalud que vendió y traicionó a todos los trabajadores del sector salud, porque de los 1.300 (bolívares) que tenían que pagar por el bono de zapatos y uniformes, los reducen a 200 bolívares, ¿dónde están los otros 1.100?”, reclamó la gremialista.

Malavé también denunció “la violación al bono recreacional que ahora lo van a pagar fraccionado en cuatro etapas, cuando sabemos que el dólar todos los días ha aumentado, se le pulverizaron esos 85 días del bono recreacional a nuestros jubilados”.

Por su parte Olga Borges, representante del Colegio de Enfermería, seccional de Calabozo, comentó que van a comenzar con paralizaciones para exigir sus pagos completos. “Vamos a comenzar unos paros y estamos dispuestos a salir a la calle a defender lo que tenemos que defender”.

Borges también denunció la situación crítica del hospital de Calabozo, el cual no cuenta con suficiente personal de enfermería que cubra los diferentes departamentos y servicios.

“En Calabozo hay un déficit de recursos humanos tremendo, donde las unidades está quedando solas, donde hay una sola profesional trabajando la emergencia, donde no hay insumos de medicamentos, no hay material médico quirúrgico, el gobierno actualmente lo que está aplicando son pañitos de agua tibia, haciendo operativos donde el paciente tiene que sacar y comprar todo, porque no hay nada y es triste la salud allá porque los pacientes se nos están muriendo”, manifestó la enfermera.