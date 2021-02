En Guárico rechazan el regreso a clases presenciales

El representante de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev) en el estado Guárico, Pedro Morante, asegura que no están dadas las condiciones para un regreso a clases presenciales en medio de la pandemia.

Morante señaló que ante las declaraciones que ha hecho el estado de regresar a clases presenciales, las escuelas no están preparadas para cumplir con las normas de higiene que son fundamentales para la prevención contra la COVID-19.

“No hay la seguridad biológica de los centros de trabajos y la carencia de un servicio de agua permanente, que permita mantener a los docentes y a los alumnos a tales circunstancias”.

“Una escuela que no tenga agua cómo hacen los alumnos y el personal que están allí, para mantener las condiciones de aseo mínimo como ir al baño o lavarse la manos se necesita agua, que es una norma permanente para eso, entonces el gobierno es irresponsable en cuanto a eso”.

El presidente de Fenatev indicó que se va cumplir un año en la que suspensión de las actividades escolares y el estado no estaba preparado para asumir este compromiso ante las limitantes que existe en materia de tecnología en el país.

“Ya se va cumplir un año este 13 de marzo de tal situación, nosotros señalamos desde un inicio que se necesitaba la asistencia material del estado venezolano frente a esta situación, entre otras cosas, la propuesta que hizo el Ministerio de Educación fue que atendieran del punto de vista tecnológico por una especie de educación a distancia, cuestión que nuestros alumnos no están preparados y no están preparados los docentes, no porque no lo queramos hacer o no tengamos voluntad de trabajo, de lo que trata es que eso tiene que ver con los costos de la tecnología”.

Morante agregó que “ningún docente está obligado a subvencionar al estado venezolano, el estado todos sufragar esos gastos debe sufragar y no lo hace”.

Morante señaló que otra de las limitantes que tiene este año escolar, son los continuos cortes eléctricos que pueden duran hasta catorce horas en varios estados de Venezuela.

Abandono de escuelas en zonas rurales

Otra de las problemáticas que denunció Morante es el abandono en la que se encuentran las escuelas estadales y rurales del estado Guárico, y la falta de conectividad para lograr que los estudiantes puedan recibir clases en línea en esta zona llanera.

“Los entes más abandonados a nivel estadal son las escuelas estadales del estado Guárico, y más que todo las escuelas rurales que no tienen alcancen. Dime cómo hace una persona en Espino, municipio Juan José Rondón como lo llaman ellos, que le cambiaron el nombre a las Mercedes del Llano, cómo hace para tener acceso al internet”.