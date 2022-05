En Guárico una madre lleva 6 años esperando por una vivienda adjudicada

Seis años lleva esperando América Moreno por la construcción de su vivienda adjudicada en el año 2016, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en San Juan de Los Morros, estado Guárico.

Moreno, quien vive en un racho de zinc en la comunidad Vista Hermosa III del sector Valle de Los Morros, donde se le prometió hacerle su casa, denunció que hasta la fecha ninguna institución del Estado ni del gobierno regional le dan repuesta sobre esto.

“Yo tengo una vivienda adjudicada en el 2016, no se me ha sido entregada, yo dejé pasar 2 años, en el año 2018 yo imprimo la planilla donde a mí me sale que tengo una vivienda adjudicada, resulta que en las instituciones no me dan información dónde está mi vivienda, por qué no me la entregan”, exclamó Moreno.

Desde la gobernación de Guárico tampoco le solucionan

La denunciante señaló que le envió una carta al gobernador de la entidad, José Vásquez, y este la refirió hablar con el director del Instituto Autónomo de la Vivienda del estado Guárico (IAVEG), para que le solucionara la situación pero tampoco consiguió nada.

“Cuando yo le escribí una carta al gobernador José Vásquez me refiere al IAVEG, en el IAVEG me dice el señor Gustavo Méndez, que en ese entonces era el encargado, que me va ayudar por autoconstrucción pero no me dicen para cuándo”.

Moreno manifestó que en la sede donde funciona el Ministerio de la Vivienda le informaron que tiene que ir a hablar en persona con el mismo presidente para ver si le resuelve el problema o sino que renuncie a la vivienda.

Documento que certifica la adjudicación de la vivienda/Foto: Xiomara López/Radio Fe y Alegría Noticias

Vivienda en riesgo

La afectada indicó que su rancho está en riesgo, ya que se inunda cada vez que llueve. “Yo no tengo vivienda, vivo en un rancho, tengo 9 años viviendo en un rancho, ya las láminas están podridas, por la parte del piso eso se moja cuando llueve, cada vez me aniego y no tengo a donde ir, de que voy a ir a Caracas eso es mentira porque real no tengo, ni sueldo, ni trabajo, lo único que cobro es la pensión y no alcanza”.

Moreno relató a Radio Fe y Alegría Noticias que ella, en compañía de sus dos hijos, llegó hace 9 años a esta zona con una esperanza que algún día iban a contar con una casa digna donde vivir, situación que no se ha cumplido a pesarde que tiene un documento que dice que le deben construir su vivienda.

“Llegué con mis hijos adolescentes ahí, soy viuda, me ubico allí con la esperanza de que nos iban a construir una vivienda. En ese entonces, se hizo la base de misiones Chávez en la cual yo participé con la esperanza de que nos dieran una vivienda cerca de la base, eran las primeras que iban a construir”.

Esta madre hace un llamado al presidente de la república para que se investigue que pasó con la construcción de esta vivienda, la cual lleva 6 años esperando por ella.