En la invasión a Ucrania también matan periodistas

Se trata de Evgeny Sakun, camarógrafo asesinado en un atentando con bomba en la capital de Ucrania. Trabajaba para la Kiev Live TV.

Es el primer comunicador asesinado en la invasión de Rusia a Ucrania, a una semana del inicio de los bombardeos, el periodista Evgeny Sakun fue asesinado durante el ataque a la torre de televisión de Kiev, el pasado martes.

Reporteros Sin Fronteras confirmó el asesinato del periodista que trabajaba como camarógrafo de Kiev Live TV.

🚨ALERT: RSF has received confirmation that Evgeny Sakun, a cameraman with Kiev Live TV, was killed in yesterday’s bombing of Kyiv’s television and radio tower. We mourn his loss and are investigating the circumstances. The targeting of journalists is a war crime. pic.twitter.com/Dv4vEYQIE3