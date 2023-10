Los habitantes de la parroquia Aramendi, pueblo Palmarito del municipio Páez en Guasdualito, en el estado Apure, atraviesan por varios problemas, siendo el principal la falta de alumbrado público, así como también el mal estado de las vías.

Uno de los residentes del lugar, Andrés Montilla, conversó con Radio Fe y Alegría Noticias este viernes 6 de octubre y aseguró que están a oscuras ante la falta de luz en las vías principales. Además, el 80 % de la población de Palmarito tiene preocupación por el mal estado de la carretera.

“Voy a conversar con el alcalde José María Romero para ver si habilitan un patrón para esta vía por se encuentra en muy mal estado. Gracias a Dios que el invierno estuvo suave porque de lo contrario hubiese sido desastroso”, dijo.

Montilla indicó que hay partes de la carretera que requieren granzón y otras partes que no. No obstante, aseguró que en las partes donde no era necesario el granzón, le pusieron. A su juicio, esto corresponde a la descoordinación que hubo con la realización de este trabajo.

En ese sentido, por eso desde el sector Aramendi exigen a las autoridades que arreglen con prontitud los problemas que les aquejan.

Con reporte de Yorky Hernández | Radio Fe y Alegría Noticias

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.