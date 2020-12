En Maturín preservan tradiciones navideñas pese a la situación

En Maturín no todas las tradiciones se las llevan la situación país, aquellos que tienen niños siguen esforzándose por hacer que para los más pequeños estas fechas sigan siendo memorables.

Aunque en las tiendas se pueden encontrar juguetes con un precio mínimo de 3 dólares dependiendo del tipo de juguete y la marca; y en las ventas de garajes se pueden encontrar alternativas incluso más económicas.

Para un trabajador público encargarse de este gasto representaría dejar de traer comida a la mesa y es ahí donde entran los buenos samaritanos, aquellos que si en tiempos difíciles tienen la posibilidad de compartir con quienes lo necesiten, lo hacen solo por el beneficio de ver la felicidad en el rostro de otros.

El profesor Eduardo Yendis que, en su caso particular, le es difícil adquirir juguetes para sus dos niños, comentó a los micrófonos de Radio Fe y Alegría Noticias que en su comunidad, cuentan con un vecino que casi todos los años hace el esfuerzo de organizar a través de su empresa una jornada donde se les otorgan regalos a los niños de la comunidad además de agasajarlos con un almuerzo navideño y otras actividades.

Este año no ha sido la excepción y en opinión de Yendis, el hecho de que se realicen estas jornadas y aún exista quien se preocupe por las necesidades de otro, impacta de manera positiva en la vida de unos niños que por alguna u otra razón, de no ser por estas actividades no tendrían la oportunidad de verse beneficiados con el plato navideño y juguetes.