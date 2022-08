En Maturín también claman por mejoras de servicios públicos

Habitantes de la calle Sucre en la ciudad de Maturín pidieron a las autoridades del gobierno regional y municipal mejoras en los servicios públicos, tales como agua potable, alumbrado público e inseguridad.



Judith Hernández, vecina del sector, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que “los problemas con los servicios públicos cada día se agudizan más en el sector, no tenemos agua potable y cuando llega es en pocas casas, pedimos al gobernador Ernesto Luna y a la alcaldesa Ana Fuentes, que se pongan a resolver los problemas de la zonas del centro de la ciudad, pues cada día vamos de mal en peor con esta situación”.

Tampoco aguantan los robos





Otro de los problemas que aseguran los vecinos que padecen, es el alto índice de robos que se han registrado en la zona comercial.



Entre tanto, Zuleima Campos otra de las afectadas indicó desconocer cuales son los llamados Cuadrantes de Paz o patrullajes policiales ya que los robos son constantes en la zona.



“Si hay cuadrantes de paz o patrullajes de la policía, por esta zona no pasan. Aquí los robos son casi que todos los días, no es posible que estemos tan cerca de la Alcaldía y la Gobernación y estemos pasando por estas calamidades, queremos más seguridad ya que los comercios de la zona también han sufrido por los robos, y cuando pasa algo, nosotros como comunidad somos los que resolvemos, porque la policía llega una o dos horas después”, reveló Campos.



Los residentes de las calles Sucre y Barreto de Maturín también denunciaron a los micrófonos de Radio Fe y Alegría Noticias que la falta de iluminación en el sector es en parte lo que ha ocasionado el aumento de los altos índices delictivos.



Wilfredo Valerio manifestó que “la falta de iluminación trae como consecuencia que los robos estén a la orden del día en la comunidad, pedimos que el gobernador Ernesto Luna envié más seguridad para los habitantes del centro de la ciudad, porque todos somos afectados, no es sólo arreglar las plazas y avenidas”.



Cabe destacar que pese a que las autoridades de la Zona de Defensa Integral Monagas indicaron que hace unas semanas se activó una cruzada entre los organismos de seguridad para hacer cumplir los cuadrantes de paz y evitar los robos en la zona centro de Maturín, los ciudadanos aseguran que no ven la presencia de funcionarios policiales en la zona.