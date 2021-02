En Monagas las “mafias del efectivo” ponen en jaque a los ciudadanos

Hay un negocio grande con el efectivo en el estado Monagas. En ellos están vinculados algunos transportistas que revenden el efectivo en divisas o lo cambian por productos de primera necesidad.

Los ciudadanos se sienten amarrados, pues esta situación los obliga a buscar cómo resolver la obtención de efectivo para movilizarse en unidades de transporte público.

Pocos son los ciudadanos que se dirigen a las entidades bancarias a retirar efectivo, cuyo monto máximo de retiro es de cien mil bolívares en el caso del Banco Nacional de Crédito y Banco Bicentenario.

En el caso del Banco de Venezuela el monto máximo de retiro está entre doscientos y cuatrocientos mil bolívares.

Al final del día, un ciudadano que deba tomar dos unidades de transporte debe perder entre 2 y 4 horas diarias en una cola bancaria para obtener efectivo.

Adrián Betancur, ciudadano de la región, contó que cada vez que puede va al Banco Bacional de Crédito más cercano a su residencia y lo que recibe son cien mil bolívares desglosados en billetes de diez mil bolívares, los cuales no quieren aceptar los transportistas por la baja denominación ni tampoco algunos comerciantes.

En búsqueda de los bolívares en efectivo

Cuando se trata de cambiar bolívares con divisas extranjeras, el ciudadano también pierde el valor de lo que cambia, ya que la moneda nacional se encuentra por debajo de la tasa oficial.

Un transportista que pidió no revelar su identidad relató que él y sus compañeros de ruta cambian el efectivo que hacen a diario por dólares; esta situación deja una pérdida para el comprador de efectivo de al menos 800 mil bolívares por cada dólar que cambia.

Ante esta realidad los ciudadanos buscan alternativas, como es el caso de la señora Noelia González quien manifestó que, a falta del efectivo, realiza sus diligencias caminando.

“A veces voy a los buhoneros y me cambian una azúcar por seiscientos mil bolívares, para poder tener pasaje y realizar la compra de los alimentos”, manifestó Yajaira Rodríguez.

En el caso del señor Julio César, su calzado desgastado refleja lo que debe caminar desde el sector Sabana Grande hasta el centro de la ciudad, cuyo tiempo para llegar a su destino es de una hora y media aproximadamente.

Llega sistema automatizado para el transporte urbano

El pasado miércoles 27 de enero fue presentado un nuevo sistema electrónico para el pago del pasaje urbano en la entidad, desde donde prevén implementar unas 100 unidades a finales del mes de febrero.

Alberto Rodríguez, presidente del Órgano Superior de Transporte en Monagas, señaló que se busca automatizar el cobro del pasaje debido a la escasez de dinero en efectivo que existe en el país.

Sobre la instalación de la tarjeta inteligente para poder pagar el pasaje en las unidades de transporte, el señor Luis Pérez, de la parroquia San Simón, no cree que este sistema funcione correctamente y se mantenga, pues en algún momento lo colocaron y dejó de funcionar.

Para el transportista esto no es una solución definitiva, pues la mayoría no quieren perder el negocio que representa el efectivo. Edgar Núñez, chófer de la ruta 27 de Maturín, confirmó que el sistema inteligente de pago por tarjeta no va a eliminar el problema del efectivo; considera que más bien lo va a agravar y será un “caos total”, por el control del costo real del pasaje.

La venta de efectivo en divisas y el cambio de alimentos o compra de efectivo hasta en un 180 por ciento, es parte de la cotidianidad de los monaguenses ante la falta de efectivo.

Los ciudadanos piden a las autoridades no solo ampliar la cantidad de efectivo que dispensan las entidades bancarias, sino que se ponga freno a la especulación del sector transporte con el cobro del pasaje.

Con información de Meli Espina, Radio Fe y Alegría Monagas