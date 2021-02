En Paraguaipoa piden 20 mil pesos por acta de nacimiento

Los usuarios del registro civil de Paraguaipoa en la Guajira del Zulia, denuncian que les exigen 20 mil pesos colombianos por la renovación de una partida de nacimiento. Al cambio representa 6 millones de bolívares.

Esta situación afecta tremendamente a las personas que vienen de otros municipios foráneos mientras que a los habitantes de la Guajira les piden una colaboración de 5 mil pesos colombianos por la expedición de cada documento.

Yasmelis Fernández, residenciada en El Moján, municipio Mara, relató a Radio Fe y Alegría Noticias que un primer gasto que hace es el trayecto desde esa población hasta Paraguaipoa, “pero me regresé con las manos vacías porque no pude tramitar el documento debido a que yo no tenía 20 mil pesos colombianos a la mano”.

La denunciante dijo que, conociendo sus derechos, “no iba a alcahuetear ni a entregar ni medio para que me entregaran la partida de nacimiento. Es un derecho, es un documento intransferible”.

Ante esta denuncia, Radio fe y Alegría Noticias contactó a la registradora parroquial, Ana Irene Báez, quien explicó que solicitan esa colaboración porque no cuentan con una fotocopiadora dentro de la institución “y tenemos que salir al pueblo a sacar una fotocopia”.

También agregó que con ese monto “cubrimos los gastos de ida y vuelta al pueblo. Es decir, que si un usuario viene acá y solicita la partida, nosotros le damos la opción o busca la moto para llevar el libro a la fotocopiadora del pueblo y que cancele las copias. Si lo hacemos de esta manera, ellos van a gastar más de lo que están cancelando ahorita”.

Sin embargo, Báez negó que ese sea el monto que se le estaría pidiendo a los usuarios.