En Brisas de Pariapan no llega el agua, ni el Clap ni el transporte

En la Urbanización Brisas de Pariapan, en San Juan de los Morros, estado Guárico están presentando problema con el servicio de agua potable, de tres tanques que antes suministraban agua a más de 763 familia solo cuentan con uno.

María Muñoz, una de las afectadas denunció que la problemática se agravó desde finales del año pasado. Enviaban agua cada 15 días y este tanque surte a 10 comunidades más del municipio Roscio, ahora se espera más tiempo.

“Dentro de la comunidad tenemos tres tanques que compartimos, de los cuales, uno solo está operativo para 10 comunidades, esas 10 comunidades se dividen en sectores, entonces no es fácil para ninguna de las comunidades contar con el servicio”.

Muñoz manifestó que a los adultos mayores que viven en los bloques de la parte alta les cuesta cargar el agua desde la planta. “Tenemos otra problemática que la mayoría de las personas que viven en la urbanización son de la tercera edad y no les llega el agua.”

Ni el CDI tiene agua

La afectada también comentó que el Centro de Diagnóstico Integral (CDI), Pariapan no cuenta con agua para hacer su desinfección.

“Tenemos un ambulatorio, un CDI que se llama CDI Pariapan, que funciona dentro de la urbanización también y no recibe agua, a veces, vecinos se reúnen para llenar el tanque de este ambulatorio. Es increíble, no solamente están violando el derecho al servicio del agua, sino también el derecho a la salud, porque por más que el personal de salud quiera atender no puede”.

Hasta tres semanas esperan por el bombeo

Muñoz informó que el pasado lunes 28 de febrero se le empezó a bombear agua a la urbanización después de tener más quince días sin contar con el servicio.

“A veces llega cada 21 días, ahorita estuvimos 18 días sin agua, nos dieron 2 bombeos, el primer bombeo duró 4 horas para 763 familias.

“Nos volvieron a dar otro bombeo de agua ayer, si es cierto que fueron 9 horas, por ejemplo, yo vivo en el bloque 8, en la parte alta y en ningún momento me llegó el agua, gracias a Dios a mis vecinos de planta baja sacaron una manguera para yo poder llenar tobos porque el agua no me llegaba al tanque”, aseveró.

Trasporte: no hay

La señora Muñoz también denunció la falta de unidades de trasporte, ya que las que hay no cubren con la ruta.

“El trasporte para nosotros es ineficiente, sobre todo para las personas de la tercera edad. Teníamos un Yutong, por cuestión de la pandemia nos lo quitaron y hasta el sol de hoy no nos dan respuesta del Yutong que estaba asignado para Pariapan”.

La denunciante subrayó que el sector cuenta con una ruta interna privada “Los Resistente de Guárico”, pero no pasa con regularidad, a pesar de que la alcaldía de Roscio ha establecido conversaciones con los choferes.

Antes si había agua

Por su parte, Julio Cesar Donaire, lleva 30 años viviendo en esta urbanización y siempre contaron con el servicio de agua por tubería.

“Mal, mal esto cada día está peor, a nosotros no están mandado el agua cada 25 días, fíjate ahorita le están enviando agua a Pariapan y no le está llegando el agua a los otros vecinos”.

Donaire detalló que un solo tanque abastece a otras comunidades y cuando se la envían a ellos no cubre las necesidades de la urbanización.

Calles oscuras

El entrevistado denunció que la mayoría de los postes están totalmente dañados, los ladrones se aprovechan de la oscurana.

Tampoco llega ni el Clap ni el gas

Donaire también comentó lo de las bolsas de comida que tardan meses en llegar y los costos de las bombonas de gas domésticos que tienen que cancelar a empresas privadas es costoso.

“Todavía no, no ha llegado la bolsa del Clap del mes pasado y ya la cancelamos. Tenemos gas privado que recoge la bombona toda la semana, la pequeña de 10 vale 15, la grande de 43 vale 50, la mediana vale 27”, denunció.

