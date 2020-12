En Puerto La Cruz prefieren trabajar que votar

A pesar de la convocatoria electoral para este domingo, gran parte de la zona comercial del norte de Anzoátegui se encuentra laborando.

La mayoría de los vendedores decidió priorizar su sustento económico por lo que abrieron sus negocios para recibir a los usuarios.

Marbis Cleman exclamó que “si no trabajamos, no comemos”. Aseguró no sentirse motivada para ir a votar temprano pues su prioridad es atender su negocio, así como a su hija pequeña.

Aseguró estar “bastante decepcionada” del proceso electoral.

Mientras que José Martínez prefirió quedarse en la cola para la gasolina que hace desde este sábado. Tampoco tiene intenciones de ir a votar “porque no creo en ello (los candidatos)”.

Su decisión de quedarse en la cola para obtener combustible es “porque con eso uno come”, en relación a la posibilidad de movilizarse y lograr ganar algo de dinero.

En los centros de votación de Puerto La Cruz se pudo evidenciar que sí cumplen con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19, no así en el mercado municipal ni en zonas comerciales.